Tính năng 'ẩn ứng dụng' Private Space trên Android 15 đặc biệt ra sao?

Tính năng Private Space xuất hiện trên Android 15 cho phép người dùng ẩn app và các tập tin một cách dễ dàng. Android 15 của Google vừa qua đã giới thiệu một tính năng mới đáng chú ý mang tên Private Space (hay Không gian riêng tư). Đây là công cụ hữu ích giúp người dùng bảo vệ và kiểm soát tốt hơn những thông tin nhạy cảm trên thiết bị của mình. Android 15 mang đến tính năng Private Space thú vị. Private Space cho phép người dùng tạo ra một môi trường cách ly và bảo mật trên thiết bị để giữ các ứng dụng nhạy cảm tránh khỏi sự tò mò của người khác. Tính năng này cho phép khóa và ẩn các ứng dụng, hình ảnh, tập tin mà người dùng muốn giữ kín. Nói đơn giản hơn, nó giống như tính năng ẩn app vừa được Apple cập nhật thông qua hệ điều hành iOS 18. Các ứng dụng trong Private Space sẽ xuất hiện trong một vùng chứa riêng biệt trong trình khởi chạy. Những ứng dụng này sẽ không hiển thị thông báo, bị ẩn khỏi mục Ứng dụng gần đây và Cài đặt. Người dùng thậm chí còn có thể ẩn luôn cả "không gian riêng tư" này, giúp bảo vệ những thông tin riêng tư, bảo mật khỏi người khác. Private Space chứa các ứng dụng người dùng muốn "giấu đi". Để thiết lập và sử dụng Private Space, người dùng đương nhiên phải cập nhật thiết bị lên hệ điều hành Android 15 trước tiên. Sau đó, người dùng vào phần Cài đặt > An ninh & Bảo mật > Private Space > Chọn Set up và bắt đầu thiết lập. Giao diện mới sẽ yêu cầu người dùng cập nhật tài khoản Google, và bạn có thể "skip" để bổ sung sau. Ở bước tiếp theo, bạn cập nhật mật khẩu khóa cho Private Space. Đó có thể là mật khẩu mới hoặc dùng luôn mật khẩu khóa màn hình. Sau khi đã thiết lập mọi thứ, bạn nhấp Xong để chính thức tạo Private Space. Để thêm một ứng dụng vào Private Space, tất cả những gì bạn cần làm là nhấn giữ ứng dụng đó, rồi chọn Install to Private. Ngoài ra, để ẩn Private Space đi khỏi điện thoại, bạn vào Cài đặt > An ninh & Bảo mật > Không gian riêng tư > Ẩn không gian riêng tư. Để tìm lại nó, bạn chỉ cần gõ "Private Space" trong thanh tìm kiếm của thiết bị. Với tính năng Không gian riêng tư, Android 15 mang đến cho người dùng thêm một lớp bảo vệ cho những thông tin cá nhân quan trọng, giúp họ yên tâm hơn khi sử dụng thiết bị di động của mình.