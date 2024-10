Android 15 có tính năng gì mới?, thiết bị nào được nâng cấp?

Android 15 sở hữu các nâng cấp đáng kể về tính năng và bảo mật, dự kiến sẽ nhanh chóng xuất hiện trên nhiều thiết bị Android trong thời gian tới. Google vừa chính thức ra mắt Android 15 cho dòng thiết bị Pixel. Mặc dù không phải là một cuộc cách mạng so với Android 14, phiên bản mới này vẫn mang đến nhiều tính năng đáng chú ý, nâng cao trải nghiệm người dùng. Sau đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về hệ điều hành mới này của Google Tính năng mới trên Android 15 Android 15 đặt trọng tâm vào việc nâng cao bảo mật, bảo vệ thông tin cá nhân như dữ liệu sức khỏe và tài chính khỏi các mối đe dọa. Phiên bản mới cũng mang đến những cải tiến đáng kể cho thiết bị màn hình lớn như điện thoại gập và máy tính bảng, tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Các ứng dụng như camera, nhắn tin và khóa mật khẩu cũng được cập nhật với nhiều tính năng mới. Một số điểm nổi bật trong Android 15 bao gồm: Khóa Phát Hiện Trộm thông minh: Sử dụng AI để nhận diện tình huống thiết bị bị đánh cắp, như bị giật khỏi tay người dùng, và kích hoạt cơ chế bảo vệ phù hợp. Xác thực nâng cao: Tăng cường bảo mật cho các thao tác nhạy cảm như gỡ bỏ SIM hay tắt tính năng Tìm Thiết Bị. Hệ thống sẽ tự động khóa thiết bị nếu phát hiện nhiều lần truy cập thất bại. Khu vực riêng tư: Một không gian bảo mật để ẩn các ứng dụng nhạy cảm như ngân hàng hay hẹn hò, giúp bảo vệ thông tin cá nhân khi cho người khác mượn điện thoại. Tối ưu cho thiết bị màn hình lớn: Cho phép ghim và bỏ ghim thanh tác vụ, tùy chỉnh bố cục màn hình chính linh hoạt hơn. Đa nhiệm hiệu quả: Tính năng ghép ứng dụng giúp mở đồng thời hai ứng dụng trên màn hình chia đôi, thuận tiện cho công việc. Cải tiến camera và nhắn tin: Nâng cao chất lượng hình ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, mở rộng quyền kiểm soát camera cho ứng dụng bên thứ ba, và hỗ trợ nhắn tin qua vệ tinh. Đăng nhập một chạm: Sử dụng khóa mật khẩu để đăng nhập nhanh chóng vào các ứng dụng chỉ với một lần chạm. Những cải tiến này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn tăng cường đáng kể tính bảo mật và hiệu suất của hệ điều hành Android. Danh sách các thiết bị hỗ trợ Android 15 Android 15 đang được triển khai chính thức và sẽ sớm đến với các thiết bị Android của bạn. Thông thường, các thiết bị Pixel là những thiết bị đầu tiên nhận được bản cập nhật, nhưng lần này Vivo đã nhanh chóng ra mắt Funtouch OS 15 sớm hơn. Tương tự, các nhà sản xuất khác cũng đang nỗ lực để đẩy bản cập nhật lên các thiết bị của họ. Dưới đây là danh sách các thiết bị đủ điều kiện nhận bản cập nhật Android 15. 1. Google Pixel Tất cả các thiết bị Pixel bắt đầu từ Pixel 6 đều đủ điều kiện nhận Android 15 và đã nhận được bản cập nhật. Nếu bạn sở hữu một điện thoại Pixel chạy Android 14, hãy vào Cài đặt > Hệ thống > Cập nhật phần mềm > Cập nhật hệ thống. Dưới đây là danh sách đầy đủ các thiết bị Pixel được hỗ trợ: Pixel 6, 6 Pro, 6a

Pixel 7, 7 Pro, 7a

Pixel 8, 8 Pro, 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold

Pixel Fold

Pixel Tablet 2. Samsung Samsung đang tích cực phát triển bản cập nhật One UI 7 dựa trên nền tảng Android 15 cho dòng thiết bị Galaxy. Người dùng có thể tham khảo danh sách các thiết bị hỗ trợ One UI 7 được cung cấp dưới đây để kiểm tra khả năng tương thích của thiết bị mình với bản cập nhật mới nhất này. Galaxy S series : S24 Ultra, S24+, S24, S23 FE, S23 Ultra, S23+, S23, S22 Ultra, S22+, S22, S21 FE, S21 Ultra, S21+, S21

: S24 Ultra, S24+, S24, S23 FE, S23 Ultra, S23+, S23, S22 Ultra, S22+, S22, S21 FE, S21 Ultra, S21+, S21 Galaxy Z series: Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 3, Z Flip 3

Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 3, Z Flip 3 Galaxy A series: A55, A54, A73, A72, A35, A34, A33 (5G), A25, A24, A23, A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G), A05s, A05

A55, A54, A73, A72, A35, A34, A33 (5G), A25, A24, A23, A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G), A05s, A05 Galaxy M series : M55, M54, M53, M35, M34, M33, M15

: M55, M54, M53, M35, M34, M33, M15 Galaxy F series: F55, F54, F34, F23, F15, F14 (5G) 3. Vivo Vivo đã nâng cấp hệ thống cập nhật của mình lần này với một số thiết bị nhận Funtouch OS 15 dựa trên Android 15, sớm hơn vài ngày so với các thiết bị Pixel. Đây là danh sách tất cả các thiết bị Vivo sẽ nhận được Android 15. X series : X100 Pro, X100, X Fold3 Pro, X90 Pro, X90, X80 Pro, X80

: X100 Pro, X100, X Fold3 Pro, X90 Pro, X90, X80 Pro, X80 V series : V40, V40 Pro, V40 Lite, V40 SE, V30, V30 Pro, V30e, V30 SE, V29, V29 Pro, V29e

: V40, V40 Pro, V40 Lite, V40 SE, V30, V30 Pro, V30e, V30 SE, V29, V29 Pro, V29e T series : T3 Pro, T3, T3x, T3 Lite

: T3 Pro, T3, T3x, T3 Lite Y series: Y28s, Y28 4G, Y58, Y200 Pro, Y200t, Y200i, Y200e, Y03 4. OnePlus OnePlus có một lịch sử hỗ trợ tốt cho các thiết bị của họ với các phiên bản Android mới nhất. Năm nay cũng không ngoại lệ, Oxygen OS 15 với Android 15 đang được triển khai cho các thiết bị OnePlus sau: Flagship series : OnePlus 12, 12R, 11, 11R, 10 Pro, 10T, 10R

: OnePlus 12, 12R, 11, 11R, 10 Pro, 10T, 10R Nord series : Nord 4, Nord CE 4, Nord CE 4 Lite, Nord 3, Nord CE 3, Nord CE 3 Lite

: Nord 4, Nord CE 4, Nord CE 4 Lite, Nord 3, Nord CE 3, Nord CE 3 Lite OnePlus Open 5. Oppo Công ty mẹ của OnePlus và Realme, Oppo, cũng có danh sách dài các điện thoại thông minh sẽ nhận phiên bản Android 15 này, bao gồm: Find X series : X7 Ultra, X7, N3 Flip, X6 Pro, X6

: X7 Ultra, X7, N3 Flip, X6 Pro, X6 Reno series : Reno12, Reno12 Pro, Reno 12F, Reno 11, Reno 11 Pro, Reno10 Pro+, Reno 10 Pro, Reno 10, Reno 8 T

: Reno12, Reno12 Pro, Reno 12F, Reno 11, Reno 11 Pro, Reno10 Pro+, Reno 10 Pro, Reno 10, Reno 8 T K series : K12, K11, K12x, K11x

: K12, K11, K12x, K11x F series : F27 Pro+, F27 Pro, F25 Pro, F23

: F27 Pro+, F27 Pro, F25 Pro, F23 A series: A3x, A3, A3 Pro, A98, A78, A59, A58 5G, A38, A80, A18, A1, A2 Pro, A2 6. Xiaomi/Redmi/POCO Xiaomi, Redmi và POCO có danh sách dài các thiết bị sẽ nhận được HyperOS 2.0 dựa trên Android 15. Mặc dù Hyper OS 2.0 hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm tại Trung Quốc, chúng tôi đã biết những thiết bị nào sẽ nhận được bản cập nhật. Xiaomi : Mix Fold 3, 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T Pro, 13T

: Mix Fold 3, 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T Pro, 13T Redmi : K70 Ultra, K70 Pro, K70, K70E, Note 13 Pro+, Note 13 Pro, Note 13, 13 5G, K60 Ultra, K60, K60E, Note 12 Pro+, Note 12 Pro, Note 12, 12 5G

: K70 Ultra, K70 Pro, K70, K70E, Note 13 Pro+, Note 13 Pro, Note 13, 13 5G, K60 Ultra, K60, K60E, Note 12 Pro+, Note 12 Pro, Note 12, 12 5G POCO: F6, F5, X6 Pro, X6, X6 Neo, M6 Pro, M6, X5 Pro, X5 7. Realme Realme cũng đã bắt đầu chương trình beta Android 15 cho thiết bị 12 Pro+ 5G của mình vào tháng 5 và hiện chúng ta có danh sách đầy đủ các thiết bị sẽ nhận được phiên bản cập nhật phần mềm mới của Google. GT series : GT 6, GT 6T, GT 5 Pro, GT 3, GT Neo 5 240W

: GT 6, GT 6T, GT 5 Pro, GT 3, GT Neo 5 240W Number series : 13 Pro+, 13 Pro, 12 Pro+, 12 Pro, 12+, 12, 11 Pro+, 11 Pro

: 13 Pro+, 13 Pro, 12 Pro+, 12 Pro, 12+, 12, 11 Pro+, 11 Pro Narzo series : 70 Pro, 60x

: 70 Pro, 60x P series: P1, P1 Pro Lưu ý: Danh sách kể trên có thể thay đổi tùy theo quyết định của nhà sản xuất và có thể khác nhau giữa các khu vực. Một số model có thể chỉ nhận được cập nhật tại một số thị trường nhất định.