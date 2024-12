Tin vui cho người dùng xe điện về tuổi thọ thực tế của pin

Tuổi thọ của pin xe điện thực tế sẽ bền hơn rất nhiều so với công bố của nhà sản xuất nếu người dùng biết sử dụng đúng cách. Sự xuống cấp của pin là một vấn đề nghiêm trọng, có thể làm giảm đáng kể phạm vi hoạt động của các xe điện cũ hoặc gây tốn kém chi phí thay mới pin. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Trung tâm pin SLAC-Stanford cho thấy pin xe điện có thể bền lâu hơn đáng kể so với dự kiến ​​trước đây. Theo trung tâm này, cách tính chu kỳ tuổi thọ pin thông thường không phù hợp khi áp dụng pin xe điện (EV). Lý do là vì các cách tính này thường giả định chu kỳ xả và sạc lại tương đối ổn định, điều này không xảy ra đối với pin dùng trên xe cộ. Thay vào đó, xe điện trải qua đủ loại hoạt động, từ những chuyến đi ngắn quanh thị trấn đến những hành trình dài trên đường cao tốc. Đôi khi chúng phải đối mặt với tình trạng dừng và đi liên tục hoặc phải đỗ lâu trong bãi đậu xe. Việc sạc cũng rất đa dạng, vì một số chủ xe sẽ sạc đầy pin mỗi ngày, trong khi những người khác có thể chỉ sạc đầy pin 1 lần sau vài ngày sử dụng. Thực tế, thói quen sạc pin của mỗi người dùng là điều không dễ để thiết lập được trong phòng thí nghiệm. Do đó, các nhà nghiên cứu đã tạo ra bốn mô hình xả pin dựa trên dữ liệu lái xe. Với các mô hình này, họ đã thử nghiệm 92 loại pin lithium-ion thương mại trong hơn hai năm và phát hiện rằng mô hình càng thực tế, tuổi thọ của xe điện càng cao. Nghiên cứu còn phát hiện ra một số điều bất ngờ, bao gồm việc tăng tốc nhanhvà ngắn cũng giúp mức độ “chai” pin chậm hơn. Điều này trái ngược với những mọi người thường nghĩ. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy hệ thống phanh tái tạo năng lượng và cho pin “nghỉ ngơi” giúp kéo dài tuổi cho của chúng. Ngoài ra, cũng có sự khác biệt quan trọng giữa thời gian và chu kỳ khi nói đến quá trình “lão hóa” của pin. Các loại xe điện được sử dụng liên tục như xe taxi, xe buýt và xe tải giao hàng sẽ có chu kỳ sạc - xả pin cao, do đó tuổi thọ pin cũng thấp hơn các xe sử dụng cho gia đình hay cá nhân. “Kẻ thù” của bộ pin xe điện không khai thác thương mại thường là thời gian, ngay cả khi xe không sử dụng. Theo thời gian, bên trong pin sẽ xảy ra các phản ứng hóa học. Thời gian sạc kéo dài liên tục cũng khiến pin giảm tuổi thọ. Những công bố về tuổi thọ của pin xe điện đã được chia sẻ công khai để người tiêu dùng hiểu rõ hơn. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cho biết những hãng sản xuất ô tô có thể dùng phần mềm quản lý pin EV của họ làm ra để theo dõi và tối đa hóa tuổi thọ của pin trong điều kiện thực tế. Theo Carscoops Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!