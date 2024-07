Tin tặc dùng AI tạo mã độc tống tiền, doanh nghiệp đối phó thế nào?

Đây là một trung tâm điều hành an ninh mạng thống nhất có nhiệm vụ bảo vệ, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa tinh vi và truy vết các lộ trình tấn công, bao gồm cả truy cập mạng Zero Trust.

Đứng trước xu hướng của tội phạm mạng ứng dụng AI để khai thác lỗ hổng bảo mật, Trend Micro - công ty hàng đầu toàn cầu về an ninh mạng - đã xây dựng tầm nhìn toàn cầu về ứng dụng AI trong an ninh mạng khi tích hợp công nghệ AI Tạo sinh (Generative AI – Gen AI) vào nền tảng mang tên Vision One.

Ưu điểm của Vision One là có thể phát hiện các mối đe dọa bảo mật một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu bảo mật ngày càng cao của các doanh nghiệp trong kỷ nguyên Gen AI.

Trend Micro giới thiệu nền tảng bảo mật an ninh mạng tiên tiến Vision One của mình tới 64 quốc gia và nhiều điểm đến thông qua Chuỗi sự kiện an ninh mạng toàn cầu với chủ đề “World Tour: Risk to Resilience 2024” (Từ rủi ro tới sự vững vàng trong An Ninh bảo mật năm 2024). Ngày 18/7, Risk to Resilience 2024 đã tới Hà Nội, Việt Nam.

Bà Piyatida Tantrakul, Giám đốc Trend Micro khu vực Indochina đã có bài phát biểu về "Tương lai được hỗ trợ bởi AI: Một trật tự thế giới mới" tại sự kiện ở Hà Nội, qua đó nêu bật sự phát triển nhanh chóng của AI và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng AI như một chất xúc tác tăng trưởng và bảo vệ dữ liệu của tổ chức trước các vụ tấn công mạng".

Trend Micro cũng cho biết đang xem xét việc triển khai AI trên bốn lĩnh vực chính: Bảo vệ người dùng AI trước các cuộc tấn công và sử dụng sai mục đích; Bảo vệ các hệ thống AI được các tổ chức sử dụng; Bảo mật các trung tâm dữ liệu AI trong kỷ nguyên mới; Hệ thống an ninh mạng do AI hỗ trợ.