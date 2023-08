Tìm việc bán trà sữa lương cao, 2 thiếu nữ 15 tuổi bị ép làm tại quán massage 'đèn mờ'

Qua quá trình xác minh theo thông tin do cháu S. cung cấp, lực lượng chức năng xác định cháu L. bị đưa đến một quán massage ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, một tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã đến huyện Khoái Châu và đưa cháu L. về trụ sở công an quận.

Ngày 3/8, Công an quận Tây Hồ đã bàn giao cháu S. và cháu L. cho gia đình an toàn. Gia đình của hai cháu cũng bày tỏ sự cảm kích, lòng biết ơn sâu sắc với lực lượng công an, gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Lai Châu, Công an TP Hà Nội.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng.

Viên Minh