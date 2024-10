Tìm thấy người đàn ông mất tích trong lũ ở Quảng Bình

Sau hơn 2 ngày mất tích do bị lũ cuốn trôi, người đàn ông trú ở tỉnh Quảng Bình đã được cơ quan chức năng tìm thấy. Sáng 30/10, lãnh đạo xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đã tìm thấy người đàn ông bị nước cuốn trôi mất tích trong mưa lũ. Nạn nhân là ông P.V.C. (SN 1960), trú tại thôn Trường An, xã Gia Ninh. Ông C. được lực lượng chức năng tìm thấy lúc 8h50 cùng ngày, cách khu vực gặp nạn khoảng 300m. Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Nhật Anh). Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang làm thủ tục, bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Trưa 28/10, ông C. đang di chuyển tài sản để tránh lũ thì bất ngờ lật đò và bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ những ngày qua tại Quảng Bình đã làm 3 người chết, 1 người mất tích.