Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến 2 người tử vong ở Hà Nội

Ngày 8/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Công an TP Hà Nội bắt đầu tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Việc tiếp nhận thông tin được thực hiện thông qua page Zalo có tên PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CATP HÀ NỘI, với số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451.

Theo Công an Hà Nội, nội dung người dân có thể phản ánh là tác nhân gây hư hại hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn giao thông...