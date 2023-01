Tìm hiểu liên hệ giữa vaccine Pfizer ngừa COVID-19 với bệnh đột quỵ

Thông báo của CDC trên trang mạng chính thức cho biết sau một thời gian sử dụng vaccine nâng cấp này, hệ thống giám sát an toàn vaccine trong thời gian thực Vaccine Safety Datalink của CDC đã đạt tiêu chí thống kê để dẫn tới điều tra bổ sung về việc “liệu có lo ngại về an toàn” đối với bệnh đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở người từ 65 tuổi trở lên đã tiêm vaccine cải biến này hay không.

CDC nêu rõ cuộc điều tra “đã đặt câu hỏi về khả năng” nguy cơ đột quy tăng trong 21 ngày sau tiêm cao hơn so với 22-44 ngày sau tiêm.