TikToker Hứa Quốc Anh gây phẫn nộ trên mạng xã hội

Tài khoản TikTok tên Jivit bức xúc: "Mình xem clip thấy rất bức xúc. Mình từng sống ở Campuchia nên mình biết, bất kể ai khi vào đền đều phải tuân thủ những quy định ở đền dù bạn là người Campuchia hay bất kỳ quốc gia nào. Khi vào đền, bảo vệ sẽ kiểm tra nếu phù hợp quy định thì mới cho vào đền. Kể cả các cặp đôi người Campuchia muốn vào đền chụp hình cưới cũng phải làm nhiều thủ tục, đầy đủ mới được phép và rất chuẩn mực".

Clip gây bão mạng và lời xin lỗi của nam Tiktoker

Theo Jivit, trang phục mà đội ngũ của Hứa Quốc Anh mặc cũng không giống ai, cũng không ra trang phục Thái mà cũng không giống bất kỳ quốc gia nào".

Trong khi đó, một tài khoản TikTok người Campuchia với hơn 400.000 người theo dõi đã lên tiếng: "Hai người này không phải lần đầu đến Angkor Wat. Lần trước cũng trang phục lòe loẹt không được cho vào nhưng lần hai vẫn cố vào quay cho bằng được rồi cắt ghép hình ảnh lá cờ nước khác. Tôi là công dân Campuchia, điều tôi lo lắng là thế giới sẽ hiểu rằng Angkor Wat là của một dân tộc".

TikToker người Campuchia mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xử lý việc này.

Sau khi cư dân mạng phản ứng mạnh mẽ, TikToker Hứa Quốc Anh nói rằng anh ta thật sự xin lỗi các bạn Campuchia và đất nước Campuchia.