TikTok muốn được bảo vệ như các hãng tin Mỹ thuộc sở hữu nước ngoài

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại di động. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Tháng trước, trong một tài liệu pháp lý trình lên tòa phúc thẩm liên bang Washington, Bộ Tư pháp Mỹ đã lập luận rằng cả công ty mẹ có trụ sở tại Trung Quốc của TikTok là ByteDance và các công ty con của nền tảng này tại Mỹ và trên toàn cầu - lần lượt là TikTok Inc. và TikTok Ltd. - đều không nằm trong phạm vi bảo vệ của Tu chính án thứ nhất, vì là “các tổ chức nước ngoài hoạt động ở nước ngoài” hoặc thuộc sở hữu của một tổ chức như vậy.

Các luật sư của TikTok đã dùng Tu chính án thứ nhất làm một cơ sở lập luận quan trọng trong kháng cáo của họ đối với luật liên bang yêu cầu ByteDance phải bán TikTok cho một người mua được phê duyệt, nếu không phải đối mặt với lệnh cấm.

Trong diễn biến mới nhất, trong một tài liệu tòa án ngày 15/8, TikTok lập luận rằng công ty con tại Mỹ của TikTok không mất các quyền lợi theo hiến pháp của mình vì nó thuộc sở hữu của một thực thể nước ngoài. TikTok đã chỉ ra sự tương đồng giữa TikTok và các trang tin nổi tiếng như Politico và Business Insider, cả hai đều thuộc sở hữu của công ty truyền thông trực tuyến và đại chúng đa quốc gia của Đức Axel Springer SE.

TikTok cũng minh họa cho lập luận này bằng tạp chí kinh doanh Fortune, thuộc sở hữu của doanh nhân người Thái Chatchaval Jiaravanon. Các luật sư của TikTok viết: “Chắc chắn các công ty Mỹ vận hành Politico, Fortune và Business Insider không mất quyền được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất vì thuộc sở hữu nước ngoài”.

Trong một tài liệu tòa án hồi tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng ByteDance và TikTok đã không đưa ra các lập luận khiếu nại về tự do ngôn luận hợp lệ trong kháng cáo của họ đối với luật này. Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng lệnh cấm TikTok nói trên nhằm giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia trong vấn đề quyền sở hữu của TikTok, chứ không nhắm vào quyền tự do ngôn luận.