Tiết lộ hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới siêu mẫu Vĩnh Thụy, choáng ngợp trước cơ ngơi nhà gái

Your browser does not support the video tag.

Được biết, cách đây 2 năm, Vĩnh Thụy xác nhận đã có bạn gái vào đúng dịp Lễ tình nhân, tuy nhiên dung mạo "nửa kia" được giữ kín. Đến tháng 11/2021, trên mạng xã hội xuất hiện clip Vĩnh Thụy đã cầu hôn bạn gái. Thời gian gần đây, Vĩnh Thụy còn có màn tương tác trên mạng xã hội ẩn ý về việc sắp cưới và hé lộ 2 khách mời đầu tiên là Cường Đô La và Song Luân.

Vợ của Vĩnh Thụy không hoạt động trong làng giải trí nhưng sở hữu dung mạo xinh xắn, vóc dáng mảnh mai. Cô gái này là ái nữ của một gia đình giàu có, bề thế tại Đà Lạt. Cô dâu từng du học tại Singapore, cả hai đã về gia mắt phụ huynh 2 bên.