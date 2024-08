Tiến sĩ tư vấn cha mẹ cách quản lý thời gian sử dụng thiết bị công nghệ của con

Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã trao đổi với Tiến sĩ Gordon Ingram, giảng viên cấp cao ngành Tâm lý học tại Đại học RMIT Việt Nam và tác giả cuốn sách "Adolescent Use of New Media and Internet Technologies" (tạm dịch: Cách thanh thiếu niên sử dụng phương tiện truyền thông mới và công nghệ internet).

Khảo sát của UNICEF năm 2022 cho thấy: 82% trẻ em 12-13 tuổi và 93% trẻ em 14-15 tuổi ở Việt Nam sử dụng internet hằng ngày. Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trẻ em Việt Nam sử dụng mạng xã hội từ 5 đến 7 giờ mỗi ngày.



Tiến sĩ Gordon Ingram là một nhà tâm lý học phát triển và nhà nhân chủng học với gần 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy

Với mức độ sử dụng thiết bị công nghệ trong độ tuổi thanh thiếu niên cao như vậy, những rủi ro và cơ hội chính đi kèm với hành vi này là gì, thưa Tiến sĩ?

- Những con số trên quả thực cao nhưng không khác biệt nhiều so với các quốc gia khác. Tôi đến từ Vương quốc Anh và từng sống ở Colombia gần 9 năm trước khi đến Việt Nam, những gì đang diễn ra ở các nơi tôi từng đi qua cũng rất giống với nơi đây.

Quan ngại về thời gian sử dụng thiết bị điện tử đã có từ thời tivi mới được phát minh, song mối lo này đang trở nên cấp bách hơn khi ngày càng có nhiều loại thiết bị mà trẻ em/thanh thiếu niên có thể nhìn chăm chú vào và loại nội dung để xem hoặc chơi ngày càng phong phú hơn. Thanh thiếu niên đang dành nhiều thời gian hơn để tiêu thụ nội dung số thông qua tivi, máy tính, máy chơi game, máy tính bảng và đặc biệt là điện thoại thông minh.

Trong cuốn sách xuất bản gần đây, tôi đã xem xét những rủi ro và cơ hội liên quan tới xu hướng trên từ 3 góc độ.