Tiến sĩ Đại học Stanford Nguyễn Chí Hiếu chỉ ra 7 "điểm mù" của cha mẹ ảnh hưởng cả đời con

Theo Tiến sĩ Đại học Stanford Nguyễn Chí Hiếu, tác giả các cuốn sách "Thay đổi vì con"; "Giáo dục, Tương lai & Đổi mới",… thì việc làm cha mẹ cũng giống như lái một chiếc xe. Chúng ta có thể nhìn về phía trước để phần nào hình dung được con đường xe đang chạy có đúng hướng không. Chúng ta có thể nhìn ra sau, dựa vào trải nghiệm của người đi trước, từ đó rút tỉa những bài học và kinh nghiệm để chia sẻ và đồng hành cùng con trẻ.

Thế nhưng, ngay cả khi nhìn vào gương chiếu hậu, lúc nào người cầm lái cũng có thể gặp những điểm mù. Ít khi "tài xế cha mẹ" chịu thật sự xoay đầu nhìn qua vai thật kỹ để nhìn thấy trọn vẹn những điểm mù ấy.

Điểm mù 1: Cha mẹ "biết tuốt"

Cha mẹ nào cũng yêu con, muốn con thành công, nên họ không ngừng tìm hiểu, học hỏi để nâng cao phương pháp dạy con. Đó là một điều tốt đẹp. Nhưng tiếc thay, thời nay đang diễn ra một thực trạng đáng rung hồi chuông báo động: cha mẹ cứ đọc mỗi nơi một chút, hớt váng mỗi chỗ một tí, nhâm nhi mỗi khi một "triết lý" mà không đào sâu đọc kỹ để hiểu điều gì thật sự tốt cho con mình.

Trong rất nhiều cuộc họp phụ huynh ở các trường mà tôi có dịp ngồi nghe, không ít cha mẹ cứ phát ngôn và cư xử theo kiểu biết tuốt. Trước khi phát biểu ý kiến, nhiều cha mẹ hay rào đón: "Tôi cũng có mở trung tâm luyện thị, trung tâm tiếng Anh ở nhà", "Tôi cũng đã từng đi học ở nước ngoài và thấy họ làm thế này thế kia...", "Tôi có con lớn đã đi học ở trường kia trường nợ", "Tôi đã trao đổi với anh chị phụ huynh A., B., C. nổi tiếng trên mạng về cách dạy con",... Tất cả được lôi ra làm điểm tựa cho những yêu cầu của cha mẹ với thầy cô, nhà trường.

Có câu: "A little knowledge of everything is just small thinking and that is... dangerous" (Một chút kiến thức của mọi thứ thì chỉ là tư duy nhỏ vụn, và điều đó thật nguy hiểm). Khi cái gì chúng ta cũng chỉ biết một chút, rất dễ nảy sinh ảo tưởng là cái gì bản thân nghĩ và nói đều đúng. Mọi thứ hay ho và có hiệu quả ở một trường lớp, hay trên một vài đối tượng học sinh chưa chắc đã áp dụng hiệu quả, thành công với học sinh, trường lớp khác. Họ đòi hỏi quá nhiều mà ít chịu dừng lại, suy nghĩ kỹ về hai chữ: Bội Thực.

Đúng là tụi nhỏ giờ nhiều đứa bị bội thực thật. Trực tiếp đi dự giờ, rồi dạy học, trò chuyện và tiếp xúc với học trò từ mẫu giáo đến cấp ba, đại học, tôi mới giật mình: Rất nhiều đứa trẻ nhìn qua thì cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng chỉ biết qua loa. Khi trò chuyện với chúng chừng năm, mười phút về bất cứ đề tài gì là thấy rõ chúng... hụt hơi.

Còn nếu thử chạm đến những thứ sâu xa, trừu tượng hơn mà lẽ ra ở lứa tuổi của chúng cần biết, thì hầu hết đứt tư duy và gãy kiến thức.

Vì vậy, tôi luôn thầm mong là trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ chịu khó dừng lại để thở, ngẫm nghĩ và tìm hiểu: Trong vô vàn những thứ mà người lớn chúng ta tưởng chừng như “biết tuốt” đó, cái gì mới thật sự là quan trọng và cần thiết nhất cho từng thời điểm của con trẻ, và với mỗi đứa trẻ.