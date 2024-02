Tiền Giang: Bị dừng xe, nam thanh niên tông thẳng vào công an

Ngày 22/2, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về việc ông Trần Trung Hiếu, công an ấp An Cư, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Vào đêm 13/2, ông Trần Trung Hiếu cùng Tổ tuần tra kiểm soát của Công an xã Hòa Định phát hiện 2 thanh niên lái xe máy rú ga. Tổ công tác chặn dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, hai thanh niên cố tình tăng ga bỏ chạy và đâm trực diện làm ông Hiếu bị thương và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.