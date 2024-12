Tiếc cho ‘Công tử Bạc Liêu’

Bộ phim 'Công tử Bạc Liêu' do Lý Minh Thắng đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Song Luân, Kaity Nguyễn, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, Thanh Thủy… không đạt như kỳ vọng cả về chất lượng lẫn doanh thu (sau tuần đầu ra mắt). Công tử Bạc Liêu lấy ý tưởng từ "dân chơi Nam kỳ" - công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy vang danh một thời (cách nay gần 100 năm), người gắn với nhiều giai thoại cả tốt lẫn xấu. Thỏa mãn phần nhìn Công tử Bạc Liêu thu hút người xem ở phần nhìn bởi đây là bộ phim được đầu tư hoành tráng về bối cảnh, trang phục, đạo cụ, nhất là chiếc máy bay mô hình đạt tỷ lệ 1:1 mà theo nhà sản xuất, có giá lên đến hơn 500 triệu đồng. Song Luân, Đoàn Thiên Ân và Công Dương trong phim Công tử Bạc Liêu

ẢNH: ĐPCC Bộ phim gợi lại ký ức của người Nam kỳ với các giai thoại về công tử Bạc Liêu: đốt tiền nấu chè, tổ chức thi sắc đẹp, đấu quyền Anh, mối tình giữa Bạch Công tử và Hắc Công tử với cô đào hát lừng lẫy... Tác phẩm của Lý Minh Thắng không phải là phim tiểu sử về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của "đại gia" Trần Trinh Huy mà chỉ là những lát cắt được thể hiện qua nhân vật Ba Hơn (Song Luân), con trai ông Hội đồng Lịnh (Thành Lộc). Theo đó, phim mang tính giải trí, thể hiện độ hoành tráng hơn là đào sâu vào tâm lý nhân vật. Kịch bản lỏng lẻo Chính vì đặt nặng vào phần nhìn, Công tử Bạc Liêu bỏ qua việc khai thác tâm lý nhân vật ở phần xem và suy nghiệm. Thật khó hình dung cậu Ba Hơn – một tay chơi, từng du học Pháp về, nói tiếng Pháp như gió lại có lối hành xử đầy bản năng, thậm chí vô học với cha mình khi không được thỏa mãn điều kiện về vật chất. Trailer phim Công tử Bạc Liêu Có thể dàn biên kịch muốn tạo drama cho phim nhưng khán giả khó có thể chấp nhận việc giới nhà giàu và du học Pháp về, mang cả quốc tịch của "mẫu quốc" lại ăn nói bình dân, đốp chát, hỗn hào. Ngay cả Hội đồng Lịnh, nếu mô phỏng theo ông Trần Trinh Trạch - người giàu nhất Nam kỳ đầu thế kỷ 20 - thì ông này cũng là dân học trường Pháp, nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ, làm viên chức cho Tòa Hành chính Bạc Liêu cuối thế kỷ 19 thì cũng khó mà hành xử như một ông tá điền đang "điên máu" vì thằng con trai "quậy tới bến". Lời thoại trong phim hợp với thời hiện đại hơn là những gì người dân Nam kỳ nói với nhau cách nay 1 thế kỷ. Hãy đọc những tác phẩm của Hồ Biểu Chánh sẽ hình dung rõ nét lối ăn nói của giới quan lại, địa chủ và cả những tá điền thời đó. Tuy nhiên, những điều nói trên không là gì nếu kịch bản chắc tay hơn. Phim không có một điểm tựa cần thiết, cứ trôi mãi mà không rõ chủ đích là gì, liên tục minh họa những trò chơi ngông của Ba Hơn, cuộc tình thoáng qua với cô đào hát và sau cùng giải quyết nút thắt một cách chớp nhoáng. Phim đầy những tình tiết ngây ngô ở phần cuối khi xử lý mâu thuẫn giữa cha con ông Lịnh và Ba Hơn. Chi tiết người dân Nam kỳ thời đó (đa số đều nghèo khó) lại sẵn lòng mang mấy bao bố tiền gửi vào ngân hàng đầu tiên do người An Nam sáng lập, lại sắp phá sản, để cậu Ba Hơn có tiền mua máy bay riêng rất gượng ép và ngây thơ. Hay đoạn kết, người dân lam lũ kéo đến gửi tiền giúp nhà băng "sống lại" để cứu uy tín cậu Ba Hơn khiến không ít người xem khó chịu. Cậu Ba Hơn (Song Luân) giữa vòng vây người đẹp

ẢNH: ĐPCC Nhân vật Ba Hơn do Song Luân thể hiện đánh dấu sự nỗ lực trong diễn xuất. Tuy nhiên anh cũng chỉ mô tả được phần nổi của nhân vật này với vẻ điển trai, cuốn hút chứ chưa thể đạt được chiều sâu bên trong. Đó là chưa kể kịch bản tạo cho nhân vật này một bề ngoài bóng bẩy để ăn chơi mà chưa thể hiện rõ độ dày tri thức (khi được du học) trong đối nhân xử thế. Xem phim, sẽ thấy Ba Hơn rất ngô nghê, dễ bị lừa do tin người dù được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến từ khi còn nhỏ. Sự sáo rỗng của Ba Hơn càng lộ rõ khi anh luôn khao khát được thể hiện, chứng minh bản thân – điều khiến khán giả khó đồng cảm vì nếu không dựa vào tài sản của cha mẹ để lại thì có gì để ngẩng cao đầu với đời! Chính điểm này làm phim bế tắc về thông điệp, chỉ đơn thuần mô tả nhân vật Ba Hơn - mô phỏng Hắc Công tử Trần Trinh Huy - qua những màn chơi ngông. Những diễn viên gạo côi như Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy đều diễn tròn vai (dù mang nặng tính sân khấu lên phim ở những đoạn cao trào: thể hiện sự nóng giận, bực bội hay hả hê sung sướng). Diễn xuất của Kaity Nguyễn, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng không có gì nổi trội. Phần kỹ xảo gây thất vọng, nhất là đoạn quay chiếc máy bay do cậu Ba Hơn điều khiển tung cánh lên bầu trời, trông rất giả. Công tử Bạc Liêu hiện thu về 19,7 tỉ đồng sau tuần đầu công chiếu. Con số doanh thu phòng vé này khiêm tốn hơn nhiều so với các phim Việt ra rạp gần đây trong tuần đầu công chiếu như Ma da (80 tỉ đồng), Linh miêu: Quỷ nhập tràng (42 tỉ đồng), Cô dâu hào môn (34 tỉ đồng), Ngày xưa có một chuyện tình (26 tỉ đồng)…