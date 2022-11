'Thuyền' ASEAN vững vàng vượt 'sóng cả', vươn mình 'ra biển lớn'

ASEAN đang duy trì đà xây dựng Cộng đồng. (Nguồn: asean.org)

Duy trì đà xây dựng Cộng đồng

ASEAN đang duy trì đà xây dựng Cộng đồng thông qua thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, trong đó có triển khai Kế hoạch tổng thể ở cả ba Trụ cột Cộng đồng và về Kết nối ASEAN, đồng thời khởi động tiến trình xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025.

Theo đó, ASEAN đã triển khai được 98% các dòng hành động trong Kế hoạch tổng thể của Trụ cột Chính trị-an ninh, 88,3% trong Trụ cột Kinh tế, 72% trong Trụ cột Văn hóa-Xã hội, và triển khai 14/15 sáng kiến thuộc 5 lĩnh vực chiến lược của Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025 (MPAC). Ngoài ra, ASEAN cũng đang trao đổi về Chiến lược Hợp nhất về cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, nhằm tận dụng tối đa cơ hội do CMCN 4.0 mang lại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan từ 10-13/11.

ASEAN đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các nước trong và ngoài khu vực, tạo dựng được sự tin cậy và gắn kết giữa các nước thành viên, xây dựng lòng tin, chia sẻ và phát huy giá trị các quy tắc và chuẩn mực ứng xử giữa các nước ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực xử lý những thách thức an ninh, hạn chế sự can thiệp và chi phối của các nước lớn.

Hiệp hội khẳng định được vai trò quan trọng ở khu vực, chủ yếu là ngăn ngừa và quản lý các tranh chấp hoặc nguy cơ xung đột. Song song với đó, ASEAN nỗ lực hợp tác nâng cao năng lực xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt trước các thách thức và mối đe dọa mới do đại dịch Covid-19 gây ra, bao gồm khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, hợp tác biển, hợp tác ngoại giao và quốc phòng, tăng năng lực ngoại giao phòng ngừa…

Cộng đồng Kinh tế ASEAN thực chất là sự mở rộng về phạm vi và nâng cao về mức độ tự do hóa của Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA), trong đó về cơ bản không còn thuế quan đối với hàng hóa và có sự lưu chuyển thông thoáng hơn về dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề, có sự hợp tác khá chặt chẽ trong các lĩnh vực kinh tế ngành và kết nối đáng kể với nền kinh tế toàn cầu (chủ yếu thông qua các FTA với nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới).

ASEAN đã có 6 FTA ASEAN+1 với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand và Hong Kong (Trung Quốc); ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) năm 2020; ASEAN cũng đã cơ bản hoàn thành dỡ bỏ thuế cho 98,6% các dòng sản phẩm, trong đó các nước ASEAN-6 đã bỏ 99,3% các dòng thuế, các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) giảm 97,7%.