Thủy thủ trở về từ Biển Đỏ kể lại thời khắc tàu trúng tên lửa và bốc cháy

Lúc đó, anh Tảo và đồng nghiệp rất lo lắng, đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất xảy ra, nhưng sau khoảng 2 giờ lênh đênh trên biển, anh mừng rỡ thấy lực lượng cứu hộ của quân đội Ấn Độ xuất hiện.

"Tàu chiến hải quân Ấn Độ dừng cách xa, họ đưa trực thăng đến trước để cứu chúng tôi. Tàu chiến cũng thả 2 xuồng máy chạy đến đưa chúng tôi lên tàu. Khi nhìn thấy trực thăng, tàu chiến của hải quân Ấn Độ, chúng tôi vui mừng lắm, biết là mình sẽ sống", anh Tảo kể.

Nhắc đến người đồng nghiệp xấu số, đại phó Đặng Duy Kiên (41 tuổi, ở Hải Phòng), giọng anh Tảo chùng xuống. Anh nói anh Kiên bị bỏng nặng, dù đã nhanh chóng được đưa xuống bè cứu sinh nhưng vẫn không qua khỏi.

Ngoài anh Tảo, máy trưởng Phạm Văn Thành (39 tuổi, ở quận Hải An, Hải Phòng) và máy ba Phạm Văn An (33 tuổi, ở Vũ Thư, Thái Bình) đều an toàn.

Các thủy thủ Việt Nam may mắn sống sót và thi thể anh Kiên đã được đưa về thành phố cảng của Djibouti ở Đông Phi. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ tùy thân của họ đều thất lạc.