Thường xuyên thèm sôcôla có thể là dấu hiệu cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho biết, ca cao (được sử dụng trong sôcôla) có chứa một lượng lớn magiê, khiến các nhà nghiên cứu đặt câu hỏi liệu việc thiếu magiê có thể là nguyên nhân dẫn đến cảm giác thèm sôcôla của mọi người hay không?

Theo nhà dinh dưỡng học Nmami Agarwal, người sáng lập & Giám đốc điều hành của Trung tâm dinh dưỡng NmamiLife (Ấn Độ): “Vì magiê có thể giúp giảm bớt chứng chuột rút cơ bắp nên nhiều người, đặc biệt là phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, có xu hướng thèm sôcôla để giảm bớt các loại cơn đau”.

Sôcôla có phải là lựa chọn tốt để bù đắp magiê?

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng (The Journal of Food Science and Nutrition) xác nhận rằng, sôcôla đen chứa đến 90% ca cao, là một nguồn cung cấp magiê tuyệt vời.