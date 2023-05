Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ án bà Lê Thị Dung

Trước thông tin nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị tuyên 5 năm tù do gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 45 triệu đồng, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan báo cáo toàn bộ nội dung vụ án xảy ra tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã họp và nghe các ngành, đơn vị liên quan báo cáo nội dung vụ án và các vấn đề liên quan.