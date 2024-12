Thương lái ồ ạt chốt đơn khủng sớm, nhiều nhà vườn 'cạn' quất bán Tết

Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng tại thủ phủ trồng quất cảnh ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), thương lái đã đến đặt mua cây từ trước với số lượng lớn, nhiều chủ vườn đã cạn hàng để bán. Huyện Triệu Sơn được xem là thủ phủ trồng quất cảnh của tỉnh Thanh Hóa với diện tích gần 50ha, tập trung ở các xã Hợp Lý, Hợp Tiến, Triệu Thành, Vân Sơn, Thọ Tân… Theo người dân trồng quất, dịp này các năm họ đang xuống đồng chăm bón, tỉa tót. Tuy nhiên, năm nay, từ cuối tháng 10, các thương lái ở khắp nơi đã về đặt cọc tấp nập. Nhiều chủ vườn đến thời điểm này đã cạn hàng để bán. Vườn quất của gia đình anh Thể đã bán gần hết cách đây cả tháng. Ảnh: Lê Dương Anh Lê Thanh Thể (SN 1982, thôn 3, xã Hợp Tiến) cho biết, gia đình anh có hơn 3 sào với 600 gốc quất. Vào dịp này năm ngoái, gia đình anh chưa bán được cây nào. Nhưng năm nay, đến thời điểm này, gia đình anh đã bán được hơn 500 gốc. “Thương lái đến đặt cọc mua cây từ cuối tháng 10. Trong vòng một tuần, nhà tôi đã bán gần hết vườn. Ngày nào cũng bán được cả trăm gốc”, anh Thể cho biết. Cũng theo anh Thể, với số cây trong vườn nhà, như mọi năm cũng phải sát Tết (khoảng đầu tháng 12 Âm lịch) mới có thương lái đến mua. Năm nay, quất bán được sớm, một phần do cây đẹp, nhiều quả. Phần khác, do năm nay mưa lũ khắp nơi khiến nhiều làng đào, quất ngoài phía Bắc bị mất mùa nên thương lái vào đặt mua sớm. “Giá bán năm nay cao hơn năm ngoái, do quả nhiều, to, đều và đẹp. Tính đến thời điểm này, vườn quất của gia đình tôi đã bán và thu về được khoảng 500 triệu đồng”, anh Thể chia sẻ. Ông Tuấn phấn khởi vì năm nay thương lái đã mua quất từ rất sớm. Ảnh: Lê Dương Gia đình ông Lê Minh Tuấn (thôn 3, Hợp Tiến) cho biết, nhà ông có hơn 800 gốc quất, hiện đã bán được hơn 700 gốc. Trong số cây đã bán, có một thương lái đặt một lúc 300 cây. Trung bình mỗi cây có giá từ 450.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. “Quất để càng sát Tết Nguyên đán giá càng cao. Tôi dự định, còn khoảng 100 cây sẽ để lại bán lẻ. Dự kiến, vụ quất năm nay, gia đình tôi thu về khoảng 700 triệu đồng, trừ mọi chi phí cũng còn dư một nửa”, ông Tuấn chia sẻ. Theo người dân, năm nay quất được mùa, quả đẹp và đều. Ảnh: Lê Dương Ông Lê Minh Sơn (một thương lái ở TP Thanh Hóa) cho biết, ông làm nghề buôn bán cây cảnh dịp Tết đã nhiều năm nay. Những năm trước, thời gian này, ông chỉ mới đi thăm vườn. Tuy nhiên, năm nay do thương lái khắp nơi đã về mua cây sớm, buộc ông phải đặt cọc trước. Nhiều đơn khủng đã được chốt sớm. Ảnh: Lê Dương “Sợ giáp Tết Nguyên đán không còn, nên tôi đã phải đặt cọc 200 gốc quất cảnh của hai chủ vườn cách đây cả tháng. Chưa biết lời lãi thế nào, nhưng thị trường cây cảnh Tết năm nay dự đoán là "cháy" hàng, nên tôi phải mua sớm. Tôi mới đặt cọc mà đã có thương lái khác đến hỏi mua lại vườn cây của tôi rồi”, ông Sơn chia sẻ. Một lãnh đạo huyện Triệu Sơn cho biết, trên địa bàn huyện có gần 50ha trồng quất cảnh. Năm nay, quất được mùa, được giá nên nông dân trồng quất rất phấn khởi. Tại các xã trồng nhiều quất, hiện đa số nhà vườn đã bán gần hết.