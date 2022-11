Thương cảng Hội An trong giao bang kinh tế giữa Việt Nam và thế giới

Thương cảng Hội An thời bấy giờ vị trí địa lý thuận lợi, chính sách khai mở, lại là một vùng đất giàu tiềm năng có thể cung cấp một số lượng khá lớn như hồ tiêu, quế, trầm hương, tơ lụa, đường mía, mật ong. Đây còn là nơi nhập khẩu nhiều nguồn hàng từ khu vực. Do đó Cảng thị Hội An luôn có sức thu hút với giới doanh thương quốc tế.

Hội An được định vị là một cảng thị quan trọng nhất của Đàng Trong vào thế kỷ 17, đồng thời là một trong những thương cảng chính yếu, nơi cung cấp và trung chuyển hàng hóa của các tuyến giao thương Đông Á.

Cùng với Malacca, Ayutthaya, Patani, Batavia, Hội An là điểm đến của nhiều đoàn tàu, thuyền buôn của các quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, các nước trong khu vực Đông Nam Á, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh.

GS.TS. Nguyễn Văn Kim khẳng định đô thị cảng Hội An và vùng biển đảo miền Trung có văn hóa biển sâu và truyền thống văn hóa biển phong phú. Truyền thống văn hóa biển miền Trung bắt nguồn từ thời đại Sa Huỳnh, phát triển nổi bật thời Lâm Ấp - Champa và đạt đến độ thịnh đạt vào thời cầm quyền của các chúa Nguyễn. Hội An đã đạt đến tầm mức của một quốc cảng.