Thuốc cảm nào an toàn cho người tăng huyết áp?

Thuốc thông mũi làm giảm nghẹt mũi bằng cách làm co các mao mạch ở niêm mạc mũi. Do đó, các triệu chứng nghẹt mũi thông thường có thể giảm ít nhất là trong vài giờ. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, do sự co thắt mạch máu, huyết áp có thể tăng cao hơn, đặc biệt nếu bệnh tăng huyết áp không được kiểm soát tốt.

Ngoài ra thuốc thông mũi tương tác trực tiếp với một số loại thuốc huyết áp. Ví dụ, thuốc chẹn beta là thuốc dùng để hạ huyết áp và kiểm soát nhịp tim thông qua việc ức chế thụ thể beta-adrenergic. Pseudoephedrine có thể làm giảm tác dụng của thuốc bằng cách kích thích các thụ thể beta tương tự.

Không phải tất cả bệnh nhân tăng huyết áp đều bị tăng huyết áp khi dùng thuốc thông mũi nhưng phải cẩn thận. Khuyến nghị người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Các dạng thuốc thông mũi tại chỗ được cung cấp dưới dạng thuốc xịt mũi an toàn hơn nhưng cũng cần thận trọng.