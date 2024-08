Thức quả mùa thu, bổ hơn 10 thang thuốc, nhắc Trung thu sắp về

So với các loại quả mùa thu, bao nhiêu năm qua, hồng chưa bao giờ bị nép về, cứ đến mùa là người dân lại háo hức mua bởi hồng là thức quả được ví là quả thần thánh, bổ ngang mười thang thuốc bổ.

Quả hồng gắn liền với Trung thu.

Còn đối với người lớn, hồng tượng trưng cho “vạn sự như ý”. Ăn những quả hồng tròn tròn, vỏ căng mọng sẽ giúp bạn gặp được điều may. Vì thế, ngày xa xưa, cha ông chúng ta thường trồng cây hồng trước nhà để cầu mong bình an, con cháu phát tài. Giờ đất không còn nhiều, nhưng người dân vẫn chờ đến mùa để mua thức quả này về để thưởng thức hương vị mùa thu, vừa đề cầu may mắn.

Trên thị trường hiện nay, giá bán hồng giòn khoảng 30.000 – 40.000 đ/kg, hồng trứng khoảng 50.000 – 55.000 đ/kg.

Không chỉ để ăn, mấy năm trở lại đây, nhiều người có thú cắm cành hồng. Chị Nguyễn Thị Phương Anh, chủ shop hoa Minh Phương trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, cửa hàng chị bán hồng cành đã mấy năm nay. Một set gồm 3-4 cành (khoảng 3-4kg quả) có giá từ 170.000- 190.000đ gồm cả quả xanh và quả "ương”. Sét kiểu này cắm được khoảng 7-10 ngày, vừa cắm chơi, vừa nhẩn nha chờ đợi hồng chín hái ăn.

Mùa thu nhất định phải ăn một quả hồng.

Chờ đợi cũng là đặc ân của mùa thu bởi mùa đẹp như thế, dịu dàng như thế thì cần gì vội vã, cứ thủng thỉnh mà ngắm nghía và chờ đợi. Thời gian trôi qua, cũng là lúc trái hồng chín dần, đỏ au vị thanh ngọt tự nhiên, phần thịt hồng chắc. Cứ như thế, vừa nhẩn nha thưởng thức vừa ngẫm câu nói của các cụ ngày xưa: Mùa thu ăn một quả hồng.