Thực hư vụ 'be thuyền' di chuyển trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về chiếc thuyền gắn thương hiệu của một hãng xe ôm công nghệ di chuyển trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TPHCM). Chiếc thuyền có gắn biển "be thuyền" và chở theo du khách, cùng một số người mặc áo của hãng xe ôm công nghệ Be.

Đáng chú ý, tất cả người có mặt trên chiếc thuyền đều không mặc áo phao. Hình ảnh này tạo ra những dư luận khác nhau trên không gian mạng. Có ý kiến cho rằng, loại hình này là sáng tạo và thiết thực trong mùa mưa bão, cũng có người lo ngại về tính an toàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM, cho biết, Công ty Cổ phần Be Group (Công ty Be), đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be, đã có phản hồi về nội dung này.