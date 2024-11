Thực hư về bằng tiến sĩ của NSND Bạch Tuyết: Phía quản lý cung cấp thông tin

Dư luận xôn xao và tranh luận xung quanh bằng tiến sĩ của NSND Bạch Tuyết chỉ là chứng nhận khen thưởng của Học viện kịch nghệ Hoàng gia Anh NSND Bạch Tuyết Dư luận xoay quanh câu chuyện một chuyên gia giáo dục tại Anh cho biết không tìm thấy tên NSND Bạch Tuyết trong danh sách cựu sinh viên của RADA (Học viện kịch nghệ Hoàng gia Anh). Trên thực tế nghi vấn bà không phải cựu sinh viên và không có bằng tiến sĩ lẫn không có bảo vệ luân văn tại RADA đã được lan truyền qua một số bài viết trên mạng xã hội. Trước những luồng thông tin trên, phía quản lý của NSND Bạch Tuyết đã gửi thông tin đến PV Báo Người Lao Động. Quá trình theo học: Từ năm 1991-1995, NSND Bạch Tuyết được chấp thuận vào học tại RADA. Tháng 10-1995, NSND Bạch Tuyết bảo vệ luận án "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á". Giấy chứng nhận liên quan đến bằng tiến sĩ của NSND Bạch Tuyết do bà cung cấp Sau quá trình theo học, với 10 bộ môn và đạt tổng số giờ học, luyện tập theo yêu cầu là 124 giờ, tháng 10-1995, NSND Bạch Tuyết bảo vệ luận án "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á" và được Hội đồng chấm luận án thông qua. Quá trình theo học, NSND Bạch Tuyết đều có đến báo cáo cũng như nhận được sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại London. Giấy chứng nhận liên quan đến bằng tiến sĩ của NSND Bạch Tuyết do bà cung cấp Sau khi NSND Bạch Tuyết hoàn thành bảo vệ luận án, Đại sứ quán Việt Nam tại London (Anh) có công văn gửi về báo cáo Bộ Văn hóa Thông tin và Thành ủy TP HCM, xác nhận "Trong thời gian ở London, chị - tức NSND Bạch Tuyết - có liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán, nghiên cứu nghiêm túc và quan hệ tốt với nhà trường". Sau khi về nước, NSND Bạch Tuyết đã gửi báo cáo quá trình học tập, bảo vệ luận án ra Bộ văn hóa Thông tin, Thành ủy TP HCM, Sở Văn hóa Thông tin TP HCM, Hội Sân khấu TP HCM, và gửi cả luận án đến Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin và Tổng thư ký Hội Sân khấu TP HCM thời điểm đó. Giấy chứng nhận liên quan đến bằng tiến sĩ của NSND Bạch Tuyết do bà cung cấp Phía quản lý của NSND Bạch Tuyết cho rằng văn bằng do Viện trưởng RADA, ông Nicolas Barter, ký công nhận về luận án tiến sĩ cho Nguyễn Thị Bạch Tuyết là chứng nhận 10 môn học với 124 giờ của Viện Hàn lâm kịch nghệ Anh. Vì đồng bảo vệ luận án ở cả Viện Sân khấu và Điện ảnh quốc gia Sofia (Bulgaria) nên Viện này đã trao bằng tiến sĩ (số 24248) vào ngày 15-8-1996 cho nghệ sĩ Bạch Tuyết. Ngày 31-10-1995, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bulgaria có công văn báo cáo cho Bộ Văn hóa Thông tin và Thành ủy TP HCM xác nhận nghệ sĩ Bạch Tuyết đã bảo vệ luận án nói trên và được các thành viên của RADA và Sofia (Bulgaria) đánh giá cao.