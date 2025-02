Thực hiện nghiêm túc Luật Giá, tránh thao túng giá, kiểm soát tốt lạm phát

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023, trong phạm vi mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm, tập trung chủ yếu ở một số nhóm hàng: ăn uống và dịch vụ ăn uống (tăng 4,03%, làm CPI chung tăng 1,35%); nhà ở, chất đốt, điện nước, vật liệu xây dựng (tăng 5,2%, làm CPI chung tăng 0,98%); thuốc và dịch vụ y tế (tăng 7,16%, làm CPI chung tăng 0,39%).

CPI tháng 1/2025 tăng 0,98% so với tháng 12/2024, chủ yếu do tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế tại các địa phương kết cấu thêm chi phí tiền lương cơ sở theo mức 2,34 triệu đồng và do biến động của giá thực phẩm, dịch vụ giao thông tăng. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 1/2025 tăng 3,63%.

Để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra và thực hiện lộ trình giá thị trường các dịch vụ công, mặt hàng do Nhà nước quản lý, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng-Trưởng ban Chỉ đạo Điều hành giá đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp như đảm bảo thông suốt và tăng cường cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, cứu trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ, đẩy mạnh khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão.

Chú trọng, tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong dịp lễ, Tết; thời điểm thiên tai, bão lũ, thời điểm tăng lương cơ sở. Chuẩn bị sớm phương án điều hành giá các mặt hàng Nhà nước định giá, các dịch vụ công theo lộ trình thị trường. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả…

Nhận định bối cảnh kinh tế-xã hội năm 2025, để bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5% theo Nghị quyết của Quốc hội, Ban Chỉ đạo cho rằng cần bảo đảm thực hiện kiểm soát tốt lạm phát trong điều kiện các nguồn lực được đẩy mạnh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất.

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường các dịch vụ công và hàng hóa do Nhà nước quản lý với mức độ và liều lượng phù hợp theo diễn biến chỉ số giá tiêu dùng và đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá.

Bộ Tài chính đưa ra 3 kịch bản CPI bình quân năm 2025 ở mức 3,83%, 4,15% và 4,5%. Tổng cục Thống kê cũng đưa ra 3 kịch bản lạm phát là: 3,8%, 4,2% và 4,5%.

Còn Ngân hàng Nhà nước dự báo CPI trong khoảng trên dưới 4% và có tính đến xác suất lạm phát vượt mục tiêu 4,5% trong trường hợp Chính phủ phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao trên 8%./.