Thừa Thiên- Huế: Kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn để tránh áp thấp nhiệt đới

Tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi bao gồm cả số ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, đầm phá; Tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú an toàn. Đến trưa 23/9/2021, kêu gọi tất cả các tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý cảng cá Thừa Thiên- Huế tổ chức kiểm đếm, quản lý các tàu, thuyền đã vào bờ neo đậu an toàn tại bến, các khu neo đậu tránh trú đảm bảo phòng, chống dịch Covid theo quy định.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên- Huế có phương án đảm bảo an toàn cho các tàu hàng hải, neo đậu an toàn tại các cảng Thuận An, Chân Mây tránh va trôi...

Theo ghi nhận của PV, do ảnh hưởng của áp thấp nên hiện Thừa Thiên- Huế đang có mưa to trên diện rộng.