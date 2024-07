Thủ tướng yêu cầu điều tra tai nạn hầm lò làm chết 5 công nhân ở Quảng Ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 74 về việc tai nạn hầm lò tại Công ty than Hòn Gai - TKV tỉnh Quảng Ninh.

Công điện gửi Bộ trưởng Công Thương, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo công điện của người đứng đầu Chính phủ, lúc 22h10 ngày 29/7, tại Công ty than Hòn Gai - TKV (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng làm chết 5 công nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do than, đất đá trong hầm lò bất ngờ sụt lở.