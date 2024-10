Thủ tướng và Phu nhân lên đường thăm 3 cường quốc hàng đầu Trung Đông

UAE, Qatar và Saudi Arabia là những nền kinh tế lớn, các cường quốc năng lượng hàng đầu Trung Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm 3 nước với ý nghĩa thúc đẩy, tạo cơ hội hợp tác mới cho Việt Nam. Chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay Nội Bài sáng 27/10, lên đường sang Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức UAE, Nhà nước Qatar, tham dự Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai lần thứ 8 và thăm làm việc tại Vương quốc Saudi Arabia, từ ngày 27/10 đến 1/11. Cả ba nước đều là những nền kinh tế hàng đầu và các cường quốc năng lượng hàng đầu tại Trung Đông. Các chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Thủ tướng Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani; Hoàng Thái tử, Thủ tướng Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Bin Salman. Tháp tùng Thủ tướng có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp; Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - GCC và thăm Saudi Arabia hồi tháng 10/2023 (Ảnh: Đoàn Bắc). Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam đến UAE và Qatar sau 15 năm, cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tới Saudi Arabia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng là khách mời chính và lãnh đạo cấp cao duy nhất của châu Á phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai lần thứ 8 do Saudi Arabia tổ chức. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhận định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm quan hệ, tạo đột phá trong quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư và các lĩnh vực mới. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng cũng tạo động lực mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với ba nước cũng như với khu vực Vùng Vịnh. Cả UAE, Qatar, Saudi Arabia và khu vực Vùng Vịnh là những đối tác, những thị trường, những nhà đầu tư, những trung tâm tài chính, trung tâm công nghệ mà tiềm năng, dư địa hợp tác với Việt Nam còn rất lớn. Vì thế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng sẽ tạo động lực mới cho những lĩnh vực hợp tác truyền thống, tạo đột phá mới thúc đẩy những lĩnh vực tiềm năng, tạo dựng một cách vững chắc sự tin cậy chính trị để mở đường cho một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và ba nước cũng như toàn khu vực. Trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, UAE, Saudi Arabia và Qatar là những đối tác hợp tác hữu nghị quan trọng, lâu dài và toàn diện trên các lĩnh vực tại khu vực Trung Đông. Ba nước cũng xác định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á, coi trọng quan hệ với Việt Nam trong chính sách "hướng Đông". Dự kiến trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, trao đổi với tất cả lãnh đạo cao nhất, các Quỹ đầu tư và tập đoàn lớn của ba nước. Đặc biệt, Thủ tướng sẽ có các bài phát biểu quan trọng chuyển tải thông điệp về định hướng phát triển, đường lối đối ngoại của Việt Nam, không chỉ với ba nước mà còn là thông điệp chính sách với khu vực Trung Đông. * UAE là nền kinh tế lớn thứ hai tại khu vực Vùng Vịnh. Đây là trung tâm tài chính - thương mại hàng đầu ở Trung Đông; quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ 4 trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Việt Nam và UAE thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1/8/1993. Kim ngạch thương mại Việt Nam - UAE những năm gần đây luôn đạt khoảng 5 tỷ USD. Theo thống kê của phía UAE, trao đổi thương mại hai nước năm 2023 đạt 8,8 tỷ USD. Tính đến tháng 6/2024, UAE có tổng cộng 41 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 71,6 triệu USD. * Qatar là quốc gia có tiềm năng kinh tế mạnh, là một trong những nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Đây cũng là trung tâm tài chính - thương mại hàng đầu ở Trung Đông; quốc gia xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới. Qatar và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8/2/1993. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt 497 triệu USD (tăng 32% so với năm 2022). Quỹ Đầu tư Qatar (QIA) đang tham gia đầu tư gián tiếp (qua các Ngân hàng phát triển, Quỹ đầu tư của bên thứ 3) tại một số dự án bất động sản và công nghiệp tại Việt Nam với tổng số vốn khoảng 500 triệu USD. * Saudi Arabia là nền kinh tế lớn nhất tại khu vực Vùng Vịnh. Việt Nam và Saudi Arabia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/10/1999. Quan hệ hai nước phát triển tích cực. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 2,7 tỷ USD. Tính tới hết tháng 12/2023, cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia có khoảng 4.000 người, chủ yếu là lao động được các công ty xuất khẩu lao động của Việt Nam đưa sang làm việc.