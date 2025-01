Thủ tướng và Phu nhân dự chương trình Xuân quê hương tại Ba Lan

Tối 17/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự chương trình "Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025", chung vui đón Tết sớm với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan - một kỷ niệm "khó quên trong đời". Cùng dự có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan. Về phía khách mời Ba Lan có Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục đại học Marcin Kulacek; Thứ trưởng Quốc phòng; Thứ trưởng Số hóa; lãnh đạo Thành phố Warsaw; lãnh đạo Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Ba Lan - Việt Nam, Hội Hữu nghị Ba Lan - Việt Nam. Từ rất sớm, tại hội trường lớn của khách sạn Warsaw Presidental - nơi tổ chức chương trình "Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025", những người con đất Việt ở khắp các vùng miền trên đất nước Ba Lan hội tụ về để tận hưởng không khí Tết đoàn viên, gắn kết cộng đồng, cũng như tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam và Ba Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tham quan các gian hàng tại chương trình "Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025" (Ảnh: VGP/Nhật Bắc). Trong không khí náo nức, rộn ràng của những ngày Tết đến, Xuân về, Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân đã nâng ly chúc Tết cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do kiều bào tại Ba Lan và các nghệ sĩ trong nước biểu diễn. Những tiết mục văn nghệ do bà con tự biên, tự diễn dù chưa thực sự chuyên nghiệp, nhưng cùng với những món ăn đặc trưng của Tết Việt như bánh chưng, giò lụa… đã giúp mọi người được hưởng không khí Tết Việt Nam ngay trên đất khách. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự chương trình "Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025" tại thủ đô Warsaw (Ảnh: VGP/Nhật Bắc). Đây là nguồn động viên để cộng đồng hơn 25.000 người Việt Nam tại Ba Lan tiếp tục nỗ lực vươn lên, hòa nhập xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của Ba Lan, cũng như vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Ba Lan và hướng về quê hương đất nước. Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan thay mặt cộng đồng người Việt tại Ba Lan bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân đến tham dự và chúc Tết cộng đồng. Ông Tuấn cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan luôn tự hào là người con đất Việt, dù ở xa quê hương nhưng luôn gắn bó, đoàn kết và giữ gìn bản sắc dân tộc. Bà con không chỉ là nhịp cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Ba Lan, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng đoàn kết, giàu bản sắc và hội nhập mạnh mẽ với xã hội nước sở tại. Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Lao động hạng Ba tặng Hội người Việt Nam tại Ba Lan (Ảnh: VGP/Nhật Bắc). Ông khẳng định, sự quan tâm của Thủ tướng là động lực to lớn để toàn thể bà con tiếp tục xây dựng một cộng đồng vững mạnh, không chỉ đóng góp cho đất nước Ba Lan, mà còn góp phần phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về những thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Ba Lan năm 2024, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải nhấn mạnh, những thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, mỗi bà con luôn là cầu nối bền chặt giữa hai dân tộc. Đại sứ cho biết, trong năm 2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa cộng đồng với quê hương, cùng bà con tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để bà con hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về quê hương, đồng hành cùng đất nước hướng tới kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đoàn kết, tự cường, nhất là những lúc có khó khăn, hoạn nạn (Ảnh: VGP/Nhật Bắc). Tại sự kiện, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội người Việt Nam tại Ba Lan về những đóng góp tích cực trong việc xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các hoạt động hướng về quê hương, đất nước. Tiếp đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Văn Mừng, kiều bào Ba Lan về những thành tích trong công tác cộng đồng, hướng về quê hương, đất nước. Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm Giáp Thìn, chào đón chào Xuân mới Ất Tỵ 2025, phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động và cảm ơn bà con đã dành cho Thủ tướng và đoàn công tác một kỷ niệm khó quên trong đời - đón Tết sớm trên quê hương của Frederick Chopin, Maria Curie, Nicolaus Copernicus. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Văn Mừng, kiều bào Ba Lan (Ảnh: VGP/Nhật Bắc). Cho biết chuyến công tác tới Ba Lan lần này của Thủ tướng mang thông điệp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan, thúc đẩy sớm nâng quan hệ hai nước lên tầm chiến lược, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin tới cộng đồng nội dung chính kết quả hội đàm, hội kiến giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Ba Lan. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Chính phủ Ba Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Ba Lan cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước; sớm công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan là dân tộc thiểu số của Ba Lan, được ứng xử và có quyền lợi, nghĩa vụ như những dân tộc khác của Ba Lan. Ghi nhận sự lớn mạnh và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan vào sự phát triển của nước sở tại và vun đắp cho quan hệ Việt Nam -- Ba Lan ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đoàn kết, tự cường, nhất là những lúc có khó khăn, hoạn nạn như đại dịch Covid-19 hay xung đột giữa lòng châu Âu; hòa nhập sâu hơn, rộng hơn, toàn diện hơn, hiệu quả hơn vào xã hội sở tại và nhận được những tình cảm quý mến hơn nữa từ xã hội và người dân Ba Lan; đóng góp tích cực, hiệu quả vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Ba Lan mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của 2 dân tộc, 2 đất nước và nhân dân 2 nước, góp phần vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới. 