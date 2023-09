Thủ tướng rung chuông sàn chứng khoán NASDAQ - nơi Vinfast vừa niêm yết

Sáng 22/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ - nơi cổ phiếu VinFast vừa niêm yết. Trụ sở NASDAD đặt tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York.

Lãnh đạo sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm trụ sở và rung chuông khai mạc phiên giao dịch đầu ngày 22/9. Thủ tướng cảm ơn NASDAQ đã có lời mời ông tới thăm sàn nhân dịp Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân (Trung Quốc) vào tháng 6 vừa qua.

NASDAQ là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới, sau sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Tuy nhiên, NASDAQ khá non trẻ so với NYSE. Trong khi NYSE thành lập từ năm 1792 thì NASDAQ mới chỉ hoạt động từ năm 1971.