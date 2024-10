Thủ tướng: Quyết tâm để ĐBSCL có 1.200km đường cao tốc vào năm 2030

"Chúng ta hướng đến 2025 toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 500km đường bộ cao tốc đưa vào khai thác và năm 2030 là 1.200km, không chần chừ nữa", Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu. 14 kết luận, 400 văn bản đôn đốc các dự án trọng điểm về giao thông Ngày 16/10, kết luận hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, mới đây Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết về chống lãng phí, tiêu cực. "Việc lãng phí dẫn đến tiêu tốn công sức, tiền của nhà nước rất nhiều. Công trình, dự án nào kéo dài, đội vốn chính là lãng phí", Thủ tướng nói. Thủ tướng dự và chỉ đạo tại hội nghị về giao thông vùng ĐBSCL tại Cần Thơ (Ảnh: Minh Trung). Theo Thủ tướng, vừa qua ông đã tích cực đôn đốc các dự án, đặc biệt dự án trọng điểm quốc gia về giao thông vận tải. Ban Chỉ đạo quốc gia đã họp 14 lần với 14 kết luận; Thủ tướng, Phó Thủ tướng cũng đã ban hành 400 văn bản chỉ đạo liên quan. "Riêng ĐBSCL hôm nay họp lần thứ 6, để thấy được sự quan tâm, quyết liệt của Thủ tướng, Phó Thủ tướng về phát triển hạ tầng giao thông chiến lược ở vùng này", ông nhấn mạnh. Người đứng đầu Chính phủ chia sẻ, từ khi bắt đầu nghiên cứu các dự án cao tốc vùng ĐBSCL, Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội. Đến nay chúng ta đã biến ý tưởng thành dự án cụ thể, "từ những cánh đồng lúa bát ngát đến các tuyến cao tốc hiện đại, định hình rõ nét mang lại triển vọng phát triển to lớn cho ĐBSCL". "Chúng ta phải thấy kết quả này để động viên nhau nỗ lực phấn đấu, phát huy cái tốt, cái hay, với tinh thần biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể", Thủ tướng khẳng định. Tại hội nghị, một số địa phương cho biết thời gian qua tiến độ dự án cao tốc và một số dự án giao thông khác của tỉnh chậm so với kế hoạch chủ yếu do nguồn cát san lấp chưa đảm bảo, thiếu nguồn vốn, mặt bằng chưa sạch,… Lãnh đạo các địa phương cũng kiến nghị Chính phủ nhiều vấn đề như sớm thẩm định một số dự án đường ven biển, bố trí vốn để giải phóng mặt bằng, chuyển cát biển qua làm dự án của tỉnh, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới giao thông,… "Tuyến đường Hồ Chí Minh từ Cà Mau đi Đất Mũi, Thủ tướng đã cho chủ trương nghiên cứu nâng cấp mở rộng từ tháng 7. Tuyến đường này xuống cấp, hẹp, lưu lượng giao thông lớn, mong Bộ Giao thông sớm chỉ đạo thực hiện", lãnh đạo tỉnh Cà Mau nêu ý kiến. Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang được xây dựng (Ảnh: Bảo Kỳ). Không chần chừ để có 1.200km vào năm 2030 Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà thầu, tư vấn, thiết kế,… đã tích cực cùng làm thay đổi bộ mặt ĐBSCL về hệ thống đường bộ cao tốc. Ông cũng chúc mừng các tỉnh, thành ĐBSCL đang từng bước hình thành đồng bộ kết cấu hạ tầng, trong đó có đường cao tốc. Qua đó sẽ có không gian phát triển mới, việc đi lại của người dân thuận tiện, giảm chi phí logistic, đầu vào, tăng tính cạnh tranh hàng hóa của vùng. Thủ tướng cho biết, theo quy hoạch được phê duyệt, ĐBSCL có 6 tuyến cao tốc đường bộ với tổng chiều dài khoảng 1.200km. Đến nay toàn vùng đã hoàn thành 120km và 428km đang triển khai thi công, phấn đấu năm 2025 xong. Ngoài ra, có 215km cao tốc đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư. "Hướng đến 2025 toàn vùng có 500km đường bộ cao tốc đưa vào khai thác và năm 2030 là 1.200km, không chần chừ nữa", Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển của vùng nên mong ban, ngành, địa phương vào cuộc tích cực. "Giao thông phải thông suốt, đi trước mở đường; địa phương quyết, làm, chịu trách nhiệm, thụ hưởng và đóng góp cho đất nước; chỉ bàn làm, không bàn lùi, đảm bảo đúng, vượt tiến độ, tránh lãng phí, tiêu cực và đã làm phải có sản phẩm cụ thể, nhân dân hưởng thụ thật", Thủ tướng quán triệt. Khối lượng công việc còn nhiều, Thủ tướng lưu ý Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải trao đổi, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục cấp phép mỏ vật liệu theo thẩm quyền, không đặt ra quy định gây khó khăn cản trở hoạt động cung ứng, làm chậm tiến độ các dự án. Thủ tướng cũng nhắc nhở các địa phương không để các nhà thầu "cô đơn" trên công trường, trên những cánh đồng rộng lớn, mà phải đi xuống quan sát, động viên hỗ trợ. Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống cho người dân tái định cư phải đảm bảo bằng hoặc hơn nơi ở cũ.