Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động khi thấy nước mắt của người dân Làng Nủ

Đến hiện trường vụ lũ quét vùi lấp thôn Làng Nủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động, thể hiện sự xót thương khi nghe kể về mất mát và chứng kiến giọt nước mắt đau thương của người dân nơi đây. Chiều tối 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến hiện trường vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Ông không ngồi xe vào Sở Chỉ huy ngay mà xuống đi bộ từ bên ngoài để khảo sát hiện trường, hỏi thăm từng người dân và động viên các lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Khu vực Thủ tướng Phạm Minh Chính đang đi là phía hạ lưu, được ngăn bởi một con đường bê tông và là nơi lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm ngày hôm nay, bởi đây là vùng trũng thấp nhất nên các lực lượng nhận định có thể có nhiều thi thể trôi dạt về. Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các chiến sĩ của Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở Làng Nủ. Ông cũng căn dặn lực lượng tìm kiếm đảm bảo an toàn. Trước mắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị công an và quân đội huy động tối đa lực lượng để tìm kiếm người mất tích trong vụ lũ quét. Thủ tướng Phạm Minh Chính bật khóc và nói hết sức đau lòng khi chứng kiến nỗi đau của người dân thôn Làng Nủ cũng như sự vất vả của lực lượng tìm kiếm. Nắm tay chia sẻ với từng người dân, Thủ tướng động viên bà con cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định lại cuộc sống. "Chính quyền sẽ lo cho bà con nơi ở mới, và sẽ xong trước 31/12", ông nói. Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nắm chặt tay khi chứng kiến giọt nước mắt của người nhà nạn nhân đứng đối diện, kể về những người thân trong gia đình bị lũ cuốn trôi. Họ phải chịu nỗi đau quá lớn khi cùng lúc mất đi nhiều người thân. "Thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng trời đã định rồi chúng ta không biết phải làm sao. Tôi mong bà con cố gắng vượt qua nỗi đau, sống thuận thiên và sớm ổn định cuộc sống", Thủ tướng động viên những người may mắn còn sống sót sau trận lũ dữ. Nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Thủ tướng dõi ánh mắt ra xa phía hiện trường, nơi dòng lũ dữ đã cuốn trôi hàng trăm sinh mạng chỉ trong tích tắc. Người đứng đầu Chính phủ xót xa khi cả một bản làng bị xóa sổ, nay chỉ còn lại đống bùn đất hoang tàn. Trao đổi với Thủ tướng, một người dân đại diện thôn Làng Nủ cho biết, sau trận lũ quét, các gia đình đã được chính quyền địa phương lo hậu sự, thức ăn, quần áo đầy đủ. Nhưng hiện giờ nhiều gia đình không còn gì nữa, mong Nhà nước giúp đỡ về đất đai, nhà cửa ở nơi an toàn. Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các bộ, cơ quan, lực lượng liên quan tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm trong khắc phục hậu quả vụ sạt lở, ổn định đời sống nhân dân. "Đến ngày 31/12, tất cả người còn sống, các hộ dân phải có chỗ ở, nơi sinh sống ổn định, có điện nước, nơi vui chơi, cây xanh... đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh. Không để ai bị đói, rét, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch", Thủ tướng nêu rõ. Thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương tập trung tìm kiếm người mất tích; cứu chữa, chăm sóc y tế những người bị thương, bị bệnh; khôi phục lại giao thông; nhanh chóng khôi phục trường lớp để học sinh trở lại trường sớm nhất có thể; khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm sinh kế cho người dân.