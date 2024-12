Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội nghị Công an toàn quốc đề ra những chiến lược, giải pháp, quyết sách lớn xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại... Ngày 26/12, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an, tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, cho biết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 được tổ chức để tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2024, tổng kết 40 năm công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước, nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại... Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị sáng 26/12 (Ảnh: Bộ Công an). Theo Bộ Công an, năm 2024, lực lượng CAND đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ nổi bật, mang dấu ấn như đi đầu trong xây dựng thể chế, đề xuất nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp từ thực tiễn (chủ trì, phối hợp tham mưu trình 8 luật, 17 nghị định; đề xuất bãi bỏ thủ tục; sửa đổi, bổ sung 145 thủ tục; riêng luật phòng cháy, chữa cháy cắt giảm 27 thủ tục). Năm qua, lực lượng CAND đã chủ động nhận diện, kịp thời tham mưu, đề xuất, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ hơn 91%. Tại hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an đã xác định khẩu hiệu của toàn lực lượng CAND năm 2025 là "Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; đề ra 10 nhiệm vụ công tác lớn, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra năm 2025. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, phát biểu (Ảnh: Bộ Công an). Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, tri ân, biểu dương những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND và chúc mừng thành tích của lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2024. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, lực lượng CAND nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", sẵn sàng tiên phong trên mọi tuyến đầu, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, ở bất cứ hoàn cảnh nào; vất vả thầm lặng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với nhiều dấu ấn thực sự nổi bật, đóng góp rất to lớn, rất quan trọng vào những thành tựu, kết quả chung của đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội nghị Công an toàn quốc tập trung thảo luận, đề ra những chiến lược, giải pháp, quyết sách lớn về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thời gian tới, góp phần quyết định thắng lợi tương lai của đất nước… Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; thường xuyên, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng, lãng phí, ma túy, tài chính, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao...