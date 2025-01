Thủ tướng kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ

Ông Lê Đình Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, bị kỷ luật khiển trách do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, theo quyết định của Thủ tướng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1686 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Đình Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, ông Thọ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng. Hồi giữa tháng 11/2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 50, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải. Ông Lê Đình Thọ (Ảnh: VGP). Cơ quan kiểm tra xác định Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Giao thông vận tải và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm này xảy ra trong tổ chức thực hiện các gói thầu, dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của Bộ, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm đó đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải thi hành kỷ luật. Trong đó, cơ quan kiểm tra kết luận ông Lê Đình Thọ, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cũng có trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra. Vì thế, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Lê Đình Thọ. Ông Lê Đình Thọ sinh năm 1963, quê ở Thanh Hóa. Ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải từ năm 2013.