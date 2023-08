Thủ tướng: 'Khởi công bằng được nhà ga sân bay Long Thành trong tháng 8'

Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày 5/8.

Trong tháng 8 và những tháng cuối năm, người đứng đầu Chính phủ đặt ra nhiều yêu cầu để thực hiện các mục tiêu đã nêu. Trong đó, ông khẳng định Chính phủ chưa thay đổi mục tiêu tăng trưởng.

"Như vậy trong 6 tháng cuối năm phải đạt tăng trưởng khoảng 9%", Thủ tướng nhấn mạnh.

6 nội dung cần đặc biệt lưu ý

Trong chỉ đạo, điều hành, người đứng đầu Chính phủ quán triệt trọng tâm là ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân.

Bên cạnh đó, cần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại, nhất là với các nước lớn.