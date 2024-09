Thủ tướng: Hỗ trợ ngay Yên Bái 50 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngay trong hôm nay, ngân sách Trung ương sẽ phân bổ 50 tỷ đồng để hỗ trợ Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai, theo thông báo từ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Yên Bái thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Hoàn lưu sau bão số 3 khiến Yên Bái mưa to, toàn tỉnh có 2.700 điểm sạt lở đất tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, riêng TP Yên Bái có gần 1.000 điểm. Đặc biệt, tại địa phương đã xảy ra sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, làm chết 9 người. Đến nay, theo thống kê đã có 40 người chết, 4 người mất tích, 23 người bị thương. Bão cũng gây thiệt hại lớn về nhà ở, nông nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng y tế, giáo dục, điện, nước, thông tin liên lạc trên địa bàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tại tổ dân phố Bảo Thắng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái (Ảnh: Đoàn Bắc). Chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh về khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng trước hết chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới gia đình, cơ quan, đơn vị và địa phương có thiệt hại, mất mát về người, tài sản do mưa bão, lũ lụt, gây ra. Ông cũng cho biết ngay trong hôm nay sẽ phân bổ 50 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng đồng thời biểu dương Yên Bái đã chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả mưa bão, thiên tai; các lực lượng chức năng đã tích cực hỗ trợ địa phương, di dời người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương việc triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn cho hồ thủy điện Thác Bà. "Đến nay, chúng ta đã không phải sử dụng tới phương án cho tình huống xấu nhất", ông nói. Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chia sẻ với bà con ở Yên Bái (Ảnh: Đoàn Bắc). Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng quán triệt tinh thần "đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết", mục tiêu "không để ai bị đói, bị rét, bị khát, không có chỗ ở". Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm người mất tích, cứu chữa những người bị thương, chăm lo cho người ốm, tiếp tế cho những nơi bị chia cắt, phòng chống sạt lở với tinh thần cảnh giác cao độ, thực hiện chu đáo các chính sách với những người thiệt mạng. Cùng với đó, theo người đứng đầu Chính phủ, địa phương nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đưa những người đi sơ tán trở về nhà khi an toàn, lo nơi ở mới an toàn cho những người mất nơi ở. Thủ tướng yêu cầu rà soát thống kê thiệt hại tài sản để có phương án khắc phục; sửa chữa các trường học, bệnh viện để các cháu sớm được trở lại trường, người bệnh được chăm sóc; khắc phục ngay các thiệt hại, sự cố về điện, nước, viễn thông, các khu công nghiệp, sinh kế, sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng cho biết ngay hôm nay sẽ hỗ trợ 50 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: Đoàn Bắc). Về giao thông, Bộ Giao thông vận tải lo khôi phục các tuyến quốc lộ lớn, những tuyến đi qua địa bàn thì Yên Bái lo, đường đi qua huyện nào thì huyện đó lo, đi qua xã nào sẽ do xã đó lo. Theo người đứng đầu Chính phủ, lực lượng quân đội, công an có thể điều động thêm người từ nơi khác, tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ Yên Bái nhanh chóng ổn định tình hình. Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng nghiên cứu giãn, hoãn, khoanh nợ, đảo nợ, hỗ trợ lãi suất và tiếp tục cho người dân vay để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ngành Bảo hiểm phải chi trả bảo hiểm nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp; ngành tài chính nghiên cứu các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí.