Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 50 năm lực lượng Cảnh sát cơ động

Sáng 14/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024). Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Với những thành tích vẻ vang, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo bộ, ngành dự buổi lễ (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, lực lượng CSCĐ ra đời trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn cam go, ác liệt.