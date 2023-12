Thủ tướng Cộng hòa Belarus đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ông Roman Golovchenko từng đảm nhiệm các chức vụ: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Beltechexport (1996-1997); Chuyên gia chính Ban Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Belarus (1997-2002); Phó trưởng phòng giám sát thực thi pháp luật trong lĩnh vực công nghiệp quân sự, Viện Công tố Belarus và Cố vấn chính Vụ Đối ngoại Văn phòng Tổng thống Belarus (2002-2006).

Ông là Cố vấn chính Phòng Hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc tế và Cố vấn chính Vụ An ninh quốc tế, Ban Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Belarus, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Belarus tại Ba Lan (2006-2009); Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban nhà nước về công nghiệp quân sự Belarus (2009-2013); Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Belarus tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, kiêm nhiệm Qatar, Kuwait và Saudi Arabia (2013-2018); Chủ tịch Ủy ban nhà nước về công nghiệp quân sự Belarus (2018-2020); Thủ tướng Cộng hòa Belarus (từ tháng 6/2020 đến nay).

Chuyến thăm của Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko sẽ tạo ra xung lực mới cho việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Belarus

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Lãnh đạo hai nước sẽ rà soát đánh giá tiến trình hợp tác và thảo luận tìm ra những bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.