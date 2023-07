Thủ tướng chủ trì Hội nghị sơ kết về Chuyển đổi số Quốc gia

Bên cạnh đó, các CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch, đất đai, tài chính, cán bộ, công chức, viên chức được đẩy mạnh xây dựng, kết nối, liên thông và ứng dụng ngay.

Dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh. Đã có gần 8 triệu tài khoản và 20,7 triệu hồ sơ nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân được được quan tâm, chú trọng. Đến tháng 6/2023, có 63% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Thủ tướng thăm triển lãm các mô hình, sản phẩm ứng dụng triển khai Đề án 06

Chia sẻ về việc thực hiện Đề án 06, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết: “Sau thời gian Đề án 06 thực thi, nhiều thành tựu vững chắc được Chính phủ triển khai, ban hành, đi vào cuộc sống trên nền tảng dữ liệu Quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng. Trong đó FPT đã đề xuất xây dựng mô hình hạ tầng CNTT cấp tỉnh/thành phố giúp các lãnh đạo chỉ đạo tức thời bằng dữ liệu thời gian thực. Trong quá trình xây dựng hạ tầng CNTT cấp tỉnh, thành phố, FPT đề xuất thành lập đơn vị Trung tâm điều hành thông minh như một đơn vị hành chính trực thuộc UBND. Tại đây, kho dữ liệu tích hợp địa phương đóng vai trò thu thập, tích hợp và khai thác dữ liệu tạo nên nguồn tài nguyên khổng lồ cho quá trình chuyển đồi số theo nguyên tắc: đúng - đủ - sạch - sống. Hệ thống cơ sở dữ liệu được tích hợp, liên thông đa dạng từ nhiều nguồn như: Hệ thống thông tin chính quyền điện tử, hệ thống thông tin các chuyên ngành như y tế, giáo dục, giao thông,.. liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia. Danh mục dữ liệu sẽ được đồng bộ chính xác, nhất quán, giúp lãnh đạo có thể nhanh chóng nắm bắt dữ liệu và chỉ đạo tức thời. Thời gian tới, FPT mong muốn thúc đẩy nhanh chóng triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số tại các tỉnh thành, Bộ ngành, góp phần mang lại hạnh phúc cho người dân, doanh nghiệp, quốc gia”.