Thủ tướng: Chăm lo người có công với trách nhiệm lớn, nghĩa tình sâu nặng

Trao tặng kỷ vật chiến tranh tới thân nhân cán bộ đi B

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, 76 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

Bộ trưởng thông tin, ngay trong dịp tháng 7 truyền thống lịch sử này, Chính phủ đã ban hành nghị định mới, nâng mức mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Chủ tịch nước quyết định tặng quà tới hơn 1,4 triệu người có công và thân nhân.

Thể hiện trách nhiệm của thế hệ sau, theo Bộ trưởng, 6 năm qua, cả nước đã nỗ lực giải quyết hồ sơ tồn đọng. Kết quả, hơn 7.000 hồ sơ đã được giải quyết căn bản, trong đó trên 2.400 liệt sĩ được trình cấp bằng Tổ quốc ghi công, hơn 2.700 thương binh được hưởng chính sách.

Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH nhắc lại trường hợp cụ Phạm Khánh ở Thanh Chương, Nghệ An, được giải quyết chế độ sau 91 năm hi sinh; liệt sĩ Trang Hồng Vinh ở Trà Vinh hi sinh năm 1953 mà không còn hồ sơ nay các cơ quan cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của gia đình.

Tính chung cả nước, 13.000 tỷ đồng đã được huy động để hỗ trợ hộ gia đình người có công xây dựng mới trên 84.000 căn nhà và sửa chữa trên 69.000 căn nhà tình nghĩa. Các cấp, ngành cũng tặng gần 126.000 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách với trên 1.000 tỷ đồng và hỗ trợ một số trường hợp đặc biệt khó khăn. 2.988 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các tổ chức nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.