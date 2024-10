Thu thuế từ kinh doanh thương mại điện tử tăng 38%

Cơ quan thuế đã quản lý khoảng 1,77 triệu tỷ đồng doanh thu của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT. Số thuế đã nộp khoảng 78 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, từ đầu năm 2024, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ các nhóm đối tượng người nộp thuế, tăng cường khai thác, rà soát cơ sở dữ liệu thương mại điện tử (TMĐT). Với sự triển khai đồng bộ và quyết liệt của ngành thuế, công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT đã đạt được những kết quả tích cực. Đến cuối tháng 8/2024, đã có 404 sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin trên cổng thông tin TMĐT, tăng 43 sàn so với thời điểm cuối năm 2023. Cơ quan thuế đã quản lý khoảng 1,77 triệu tỷ đồng doanh thu của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT. Số thuế đã nộp khoảng 78 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Đến nay, đã có 106 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng Thông tin điện tử. Trong 8 tháng đầu năm 2024, các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp thuế hơn 6.234 tỷ đồng, bằng 124% so với cùng kỳ 2023. Sự phát triển bùng nổ của TMĐT tại Việt Nam thời gian qua đã đem lại cơ hội lớn giúp tăng thu ngân sách Nhà nước nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý thuế về khả năng quản lý đầy đủ các nguồn thu, đối tượng nộp thuế. Vì vậy, để quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn thu từ lĩnh vực này, Tổng cục Thuế đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT. Quốc Tuấn