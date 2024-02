Thu thập mống mắt, giọng nói để tích hợp vào thẻ căn cước từ 1/7

Việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết nội dung trong Luật Căn cước, gồm Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước, được giao hoàn thành để ban hành trước 1/7, theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; Thông tư của Bộ trưởng Công an quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Căn cước; Thông tư của Bộ trưởng Công an quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình cấp, quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước… cũng được yêu cầu ban hành trước thời điểm Luật có hiệu lực thi hành (1/7).

Để triển khai việc kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác. Yêu cầu đề ra là bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì đề xuất các giải pháp về công nghệ, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hệ thống lưu trữ, xử lý để triển khai thu nhận mống mắt; tích hợp thông tin vào thẻ căn cước, căn cước điện tử và sử dụng, khai thác thông tin được tích hợp.