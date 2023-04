Thử tải trọng cầu có thể bằng nổ tên lửa, không được phép dùng con người

"Thử tải trọng phải dùng những vật thể mà người thử có thể kiểm soát được tải trọng của nó. Trong thử tải trọng cầu phải tuân thủ thử tải trọng tĩnh tức là tải tự trọng của vật tác động lên cầu và thử tải trọng động là sự dịch chuyển của ô tô trên cầu và có thể phanh đột ngột", ông Chủng nói và lấy ví dụ cầu Bãi Cháy, cầu dây treo phải thử tải lệch. Nghĩa là kiểm tra tải tập trung ở một phía, phía kia không có tải để kiểm tra sự làm việc của cầu.

Đại tá Lâm Phước Nguyên cho biết, khi trao đổi với phía Phân Viện khoa học công nghệ Giao thông vận tải phía Nam cho biết, tải trọng thực tế của công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên) lớn gấp 10 lần so với kế hoạch, nên đơn vị đã nhờ phía Công an An Giang huy động giúp 400 người thực tại giám định, vì đây là cầu đi bộ. Tuy nhiên khi có dư luận trái chiều phía Công an An Giang đã trao đổi lại với đơn vị giám định thay đổi phương án giám định thực tại bằng thùng phuy chứa nước.

Cầu Nguyễn Thái Học nối đôi bờ phường Mỹ Bình và Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, (An Giang) đưa vào sử dụng vào ngày 29/4/2021, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang làm chủ đầu tư.

Dự án này gồm hạng mục cầu chính dành cho ô tô (có kết cầu nhịp chính là cầu vòm bê tông cốt thép, vĩnh cửu); hạng mục cầu dành cho bộ hành và cảnh quan (cầu bộ hành) có kết cấu nhịp bằng thép, được chống đỡ bằng hệ thống cáp văng (chịu lực) gắn trên cột thép chế tạo sẵn và một số hạng mục liên quan.