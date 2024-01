Thu phí vỉa hè để có lối cho người đi bộ và tạo sinh kế cho người dân

"Thực tế tôi thấy các quy định của mình rất nhiều nhưng thực hiện thì quá yếu. Giá mà mọi nghị định quy định đều được thực hiện nghiêm như nồng độ cồn thì vỉa hè sẽ thông thoáng, đường xá sẽ không lộn xộn", độc giả báo Dân trí trình bày.

Bà Thảo bán trái cây vỉa hè hơn 20 năm trên đường Phan Chu Trinh mong muốn có một nơi để làm ăn ổn định (Ảnh: An Huy).

Quản lý vỉa hè một cách hài hòa nhưng nghiêm chỉnh

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đã có báo cáo UBND thành phố về giải pháp quản lý và phát triển vỉa hè trên địa bàn.

Cơ quan này đưa ra quan điểm rằng các hoạt động kinh tế diễn ra trên vỉa hè sẽ tác động 2 mặt đến hình ảnh của TPHCM và dần tạo thành "nhãn dán" của người dân, du khách, đối tác đầu tư tìm đến thành phố, hướng tới định vị thương hiệu thành phố mang tên Bác.

Do đó, các hoạt động kinh tế vỉa hè dù ở thời điểm nào và lý do gì cũng cần lưu ý đến lợi ích dài hạn, tránh hiện tượng tiêu cực, mất an ninh trật tự đô thị.

Về những hệ lụy tiêu cực, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho rằng, kinh tế vỉa hè, kinh doanh hàng rong nếu không quản lý tốt sẽ tự phát triển cả về quy mô lẫn địa điểm hoạt động.

Từ đó, TPHCM trở thành nơi thu hút đông người dân nhập cư không có việc làm, gây áp lực gia tăng dân số, dễ dẫn đến quá tải và những hệ lụy khác về y tế, giáo dục, nhà ở, môi trường, giao thông, tệ nạn, mất an ninh trật tự.

"Đã đến lúc phải thu phí hè phố. TPHCM đáng ra phải làm sớm hơn", PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển TPHCM, chia sẻ quan điểm với phóng viên.

Trước hoang mang của nhiều người bán hàng rong tự phát khi không nằm trong diện được đóng phí sử dụng vỉa hè, lãnh đạo phòng quản lý đô thị tại một số quận ở TPHCM đã nói về vấn đề này.