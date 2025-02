Thông tin bắt cóc trẻ em ở các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk là bịa đặt

Mới đây, Công an thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận bác bỏ tin đồn bắt cóc xảy ra trên địa bàn được lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh xác định, chiều 15/2, bà Lê Thị M. đang ở trước sân nhà tại khu phố Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh thì có một xe ô tô màu đỏ do một người đàn ông lái, trên xe có một phụ nữ đeo khẩu trang và một đứa bé. Khi xe này đến nhà bà M. thì dừng lại, người phụ nữ xuống xe đi đến hỏi bà M. “xã Lạc Tánh ở đâu?”.

Thông tin đăng tải bắt cóc trẻ em ở Bình Thuận là sai sự thật.

Do trước đây bà M. bị kẻ gian lấy trộm xe trước nhà, bà M. có tâm lý lo lắng nên có trả lời: “Không biết, Lạc Tánh thì đi ra quốc lộ hỏi”. Do phía đối diện có tổ chức hát karaoke to, người phụ nữ không nghe bà M. trả lời nên đi lại gần bà M. Bà M. vừa lui lại và tiếp tục nói: “Ra ngoài quốc lộ mà hỏi”. Sau đó, người phụ nữ đi ra xe ô tô rời đi, bà M. ngồi ở hiên nhà.