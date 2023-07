Thời tiết ngày 28/7: Miền Bắc mưa dông giải nhiệt

Ngày 28/7, miền Bắc kết thúc đợt nắng nóng trên diện rộng khi mưa lớn xuất hiện ở nhiều nơi. Mưa tập trung ở Tây Bắc và Việt Bắc trong hôm nay, lượng phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm/ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại các địa phương Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa dông cũng xuất hiện nhưng tập trung về tối và đêm. Lượng mưa dao động 30-70mm.

Đợt mưa này ở miền Bắc khiến nền nhiệt giảm dần. Nắng nóng chỉ còn xuất hiện vài nơi ở Đông Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất 35 độ C. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ ghi nhận mức giảm nhiệt nhanh so với một ngày trước, dao động 30-32 độ C.