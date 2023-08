Thời tiết ngày 16/8: Miền Bắc mưa dông vào sáng sớm

- Hà Nội: Đêm và sáng có lúc mưa rào kèm dông, cục bộ mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng mưa rào kèm dông, cục bộ mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng mưa rào kèm dông, cục bộ mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.