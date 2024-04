Thời tiết nắng nóng, nhiều phụ huynh bồng bế con đi khám bệnh

Vừa xuất viện vì bị bệnh tiêu hoá được 2 tuần, chị Nguyễn Thị Thủy (tỉnh Bình Phước) lại tay bồng, tay bế con đi bệnh viện. Theo chị Thủy, con chị từ bé cháu đã yếu và đường tiêu hoá không tốt, nên mỗi lần vào mùa nắng, cháu thường xuyên trong cảnh nhập viện vì nôn ói, sốt do bệnh tiêu hoá.

“Mới nghỉ lễ được 1 ngày, cháu lại có biểu hiện sốt nên gia đình đưa thẳng lên bệnh viện TPHCM khám, bác sĩ cho nhập viện luôn vì cháu cần điều trị tích cực”, chị Thủy chia sẻ.

Tương tự, tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TPHCM) ghi nhận số trẻ đến khám do nôn ói, rối loạn tiêu hóa tăng khoảng 20%. Theo bác sĩ chuyên khoa I Lâm Bội Hy, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, các bệnh tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm thường do vi khuẩn như E.Coli, campylobacter, listeria, salmonella, botulinum… gây ra. Chúng có đặc điểm chung là phát triển mạnh trong môi trường có nhiệt độ từ 5-60 độ C.

Thời tiết nóng khiến thực phẩm ôi thiu, hư hỏng nếu không bảo quản đúng. Nếu trẻ ăn phải, vi khuẩn dễ tấn công hệ tiêu hóa, gây rối loạn tiêu hóa, nặng hơn là ngộ độc.