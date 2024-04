Thời sự ngày 8/4: Nhiều bộ ngành đồng ý phương án nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ 30/4, mùng 1/5

Trước đó, hồi 23h30 đêm 4/4, Phòng PC04 Công an Hải Phòng đã bắt quả tang 12 đối tượng (7 nam, 5 nữ) đang sử dụng ma túy tại căn hộ ở khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng).

Trong số những đối tượng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy, có hai nữ công an bị phát hiện dương tính với ma túy là B.T.N.B., cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Công an TP Hải Phòng, và V.A. (nữ cán bộ Đội Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng cho biết đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ Công an có mặt.

Đề nghị tuyên chung thân với tài xế taxi tông chết bảo vệ khu đô thị ở Hà Nội

Sáng 8/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Bá Trọng (40 tuổi, ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án này là V.A.D.

Bị cáo Trịnh Bá Trọng tại toà.

Nhóm bảo vệ của khu đô thị gồm 4 người đi trên xe máy, bám theo Trọng, yêu cầu về văn phòng làm việc, trong đó có anh D. Thấy anh D. đi phía trước cùng chiều, Trọng cho lái ô tô tăng tốc, đâm vào nạn nhân. Sau va chạm, Trọng tiếp tục lái xe hơn 30m, đâm vào một cột biển báo thì mới dừng lại.

Anh D. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.